Toulouse - Microsoft confirme son implantation en Occitanie, terre de transformation et d'innovation

Carole Delga : « Microsoft confirme son implantation en Occitanie, terre de transformation et d'innovation »

Après Castelnau-le-Lez au nord de Montpellier, Microsoft a choisi La Cité à Toulouse, pour implanter son Expériences Lab, espace de 300 m² dédié à la transformation numérique et à l'Intelligence artificielle. Ce choix renouvelé d'une implantation en Occitanie est la preuve de la fertilité de l'économie régionale et de son rayonnement.

Notre engagement, notre volontarisme économique, porte ses fruits. Ma première bataille est et a toujours été l'emploi. La crise économique qui débute nécessite d'être encore plus incisif et d'apporter les solutions répondant aux nécessités des entreprises. Lorsque j'ai engagé le projet de La Cité, tournée vers l'innovation et l'économie de demain, je savais que le potentiel était là, bien présent sur notre territoire. Aujourd'hui, ce sont déjà 40 start-up qui se sont installées en moins de 6 mois et notre première locomotive internationale vient de proposer son premier évènement : Microsoft.

Le choix de Microsoft est loin d'être anodin. Nous avons fortement œuvré pour l'installation de son école de l'IA à Castelnau il y deux ans et je suis fière aujourd'hui que l'entreprise nous fasse à nouveau confiance pour implanter son Experiences Lab à Toulouse, dans les locaux de la Cité portée par la Région Occitanie. », a déclaré la présidente de Région, Carole Delga.

Avec Nantes et Bordeaux, Toulouse a été choisie comme l'un des trois sites d'implantation de l'Experiences Lab en région. Conçu pour créer une synergie dans la recherche et l'application dans le domaine de l'intelligence artificiel de la transformation numérique, il comprend à la fois une salle de formation et des espaces de conférence, de coworking et d'idéation. L'Experiences Lab se veut être, au-delà du lieu, une plateforme d'accélération des connexions entre tous les acteurs locaux.

La Cité, un espace alternatif dédié à la création, l'innovation et au partage d'expérience

La Cité est un équipement structurant au service du développement de l'écosystème d'innovation à Toulouse et en Occitanie. Lieu de travail, de collaborations et d'échanges, elle rassemble en un seul espace des services complémentaires et adaptés au développement et à la croissance des entreprises innovantes.

La Cité vient enrichir le pack de dispositifs dédiés (« Start'Oc », Contrat Innovation, Pass Occitanie), l'agence de développement AD'OCC, l'incubateur Nubbo et bientôt la Cité de l'économie et des métiers de demain à Montpellier.

La Région déploie ainsi les outils structurants pour accompagner et renforcer la dynamique d'innovation à l'échelle régionale et nationale.

