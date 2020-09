Mende - Aucun danger à Mende en termes d'ondes électromagnétiques

Les dernières mesures effectuées à Mende en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques sont plus que rassurantes.

Mesuré en 4 points de la Ville (rue du Lavoir, du Faubourg Montbel, allée Raymond Fages et impasse des Milans) situés près d’établissements ouverts au public, le niveau global d’exposition, résultat de la mesure des champs électromagnétiques varie de 0,16 à 0,65 V/m (Volt par mètre). Effectuée suivant la documentation de référence 15-4 de l’Agence Nationale des Fréquences, cette mesure prend en compte 4 services présents à Mende : les réseaux locaux radioélectriques ou Wifi, la radiodiffusion sonore (FM, RNT), le téléphone domestique sans fil et les services HF (haute fréquence).

En matière de réseaux radioélectriques ou wifi, avec une mesure de 0,6 V/m, le niveau mendois est dix fois inférieur à la valeur limite la plus faible établie à 61 V/m. De leur côté, les niveaux des services de radiodiffusion sonore, téléphone domestique sans fil et de service HF sont respectivement mesurés à 0,23 V/m, 0,33 V/m et 0,36 V/m alors que les seuils limites sont de 28 V/m, 59 V/m et 28 V/m.

Conclusions : ici à Mende, la population peut être rassurée sur les risques liés à l’exposition aux ondes, à l’heure où les discussions se font jour en France sur le déploiement de la 5G. La Ville de Mende ne subit aucun risque mesuré en termes d’ondes électromagnétiques !