Occitanie - Arnaque - Les escrocs ont de l'imagination et nos aînés ne sont jamais épargnés !

Après avoir découvert les rouages de cette nouvelle arnaque dite "au matelas", partagez-la à votre entourage pour aller dormir en toute tranquillité.

En cas de comportement suspect, ayez le réflexe le 17 !

ESCROQUERIE AU "MATELAS" AU PRÉJUDICE DES PERSONNES ÂGÉES

Malheureusement, encore une fois, nos aînés ne sont pas à la fête, et il est urgent de les avertir et de les aider.

Nos chers et tendres, ne doivent plus se faire avoir, et comme souvent, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux et autres, vous, les proches, devez faire le relais.

Une ou deux personnes se présentent au domicile de la victime (parfois en usant de fausse qualité comme employé de mairie), dans le but de vendre un matelas, ou d'aller vérifier l'état du matelas.

Arrivant dans la chambre, l'escroc regarde le matelas, y glisse discrètement des insectes dessous ou donne un coup de cutter afin de faire croire qu'il faut le changer.

À partir de là :

soit l'escroc seul, fait une proposition de vente de matelas où la victime donne l'argent (en liquide bien entendu voire chèque), mais ne recevra jamais ledit matelas ;

soit pendant ce temps, le complice en profite pour faire le tour de l'habitation pendant que la victime est occupée dans la chambre et dérobe bijoux , argent .... ;

soit l'escroc en profite pour voler directement tout ce qu'il peut sans que la victime s'en aperçoive.

La seule consigne, c'est de ne faire entrer personne dans votre domicile, sauf si c'est vous qui êtes à l'initiative de cette visite (vous avez appelé un plombier, un électricien,..).

Soyez vigilants