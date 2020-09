Montpellier - Le Cirad participe aux premières Rencontres du Développement Durable initiées par l'Institut Open Diplomacy

La première édition des Rencontres du Développement Durable (“Les RDD”) aura lieu dans sept grandes villes de France du 22 au 29 septembre 2020, à l’occasion du cinquième anniversaire des Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par l’ONU.

Les experts du Cirad participeront aux tables rondes suivantes :

« Partageons la Terre, gérons les communs » le 23 septembre de 10h à 11h30

« Construire l’Europe de l’écologie, gagnons la souveraineté alimentaire » le 26 septembre de 16h40 à 18h10

« Recycler l’économie, repensons notre agriculture » le 28 septembre de 10h à 11h30

Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes.

Avec ses partenaires, il co-construit des connaissances et des solutions pour inventer des agricultures résilientes dans un monde plus durable et solidaire. Il mobilise la science, l’innovation et la formation afin d’atteindre les Objectifs du Développement Durable.

Il met son expertise au service des politiques publiques pour favoriser la protection de la biodiversité, les transitions agroécologiques, les systèmes alimentaires durables, la santé (des plantes, des animaux et des écosystèmes), le développement durable des territoires ruraux et leur résilience au changement climatique.

Présent sur tous les continents dans une cinquantaine de pays, le Cirad s’appuie sur les compétences de ses 1650 salariés, dont 1140 scientifiques, ainsi que sur un réseau mondial de partenaires. Il apporte son soutien à la diplomatie scientifique de la France

À propos du Cirad

Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Avec ses partenaires, il co-construit des connaissances et des solutions pour inventer des agricultures résilientes dans un monde plus durable et solidaire. Il mobilise la science, l’innovation et la formation afin d’atteindre les ODD. Il met son expertise au service des politiques publiques pour favoriser la protection de la biodiversité, les transitions agroécologiques, les systèmes alimentaires durables, la santé (des plantes, des animaux et des écosystèmes), le développement durable des territoires ruraux et leur résilience au changement climatique.