Occitanie - Mardi 22 septembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

L'intensification des dépistages et l'accès aux tests pour tous sans ordonnance ont permis d'accroître fortement le nombre de personnes pouvant bénéficier d’un test PCR réalisé par un laboratoire de biologie médicale. Actuellement, les laboratoires de la région réalisent en moyenne plus de 100 000 tests PCR par semaine, contre 35 000 à la fin du mois de juillet. Cette capacité fait face à une très forte demande de dépistage.

Des priorités pour les tests Compte-tenu de la situation épidémique, il est primordial de garantir en priorité une prise en charge rapide des personnes symptomatiques, des cas contacts et des personnes impliquées dans des clusters. C’est pourquoi l’accès aux tests est désormais priorisés vers ces publics et vers les professionnels de santé ou du secteur médico-social. Pour les autres, les voyageurs, les sportifs ou les entreprises, les délais seront nécessairement plus longs même si tous les efforts sont aujourd’hui déployés pour faciliter au maximum l’accès aux tests et aux résultats

Au 22/09/2020 : 319 hospitalisations en cours (+12) dont 87 en réanimation (+18) 572 décès à l’hôpital (+14

Les chiffres dans l'Hérault : l'évolution

4 août : hospitalisations en cours 4 / dont en réanimation 0

7 août : hospitalisations en cours 3 / dont en réanimation 0

11 août : hospitalisations en cours 10 / dont en réanimation 1

14 août : hospitalisations en cours 9 / dont en réanimation 1

18 août : hospitalisations en cours 11 / dont en réanimation 0

21 août : hospitalisations en cours 22 / dont en réanimation 5

25 août : hospitalisations en cours 19 / dont en réanimation 4

28 août : hospitalisations en cours 35 / dont en réanimation 7

1 septembre : hospitalisations en cours 46 / dont en réanimation 9

4 septembre : hospitalisations en cours 52 / dont en réanimation 11

8 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 17

11 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 19

15 septembre : hospitalisations en cours 87 / dont en réanimation 18

18 septembre : hospitalisations en cours 89 / dont en réanimation 22

22 septembre : hospitalisations en cours 82 / dont en réanimation 27

Prochain bulletin d’information coronavirus en Occitanie : vendredi 25 septembre