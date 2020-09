Vauvert - Exposition Promenade d'Anna Baranek du Château

La ville de Vauvert reçoit Anna Baranek du Château pour son exposition Promenade, du 22 septembre au 24 octobre 2020, à l’espace culture Jean Jaurès. Venez découvrir ses œuvres acryliques et encres, inspirées de ses promenades contemplatives. Rendez-vous le jeudi 24 septembre de 16h à 21h, en présence du maire Jean Denat et de Laurence Emmanuelli adjointe à la culture, pour des visites guidées par l’artiste (réservations obligatoires), et des prises de parole à 18h30.

Anna Baranek traduit sur ses toiles des paysages mémoires, des empreintes mentales, mêlant abstrait et nature. Sur des fonds très travaillés avec des couches successives, les textures sont en harmonie et se fondent avec le sujet : un arbre, une cabane, une barque… Le spectateur est invité à partager cette émotion ressentie devant une lumière, un paysage, une couleur… « la beauté des choses simples de la vie » comme l’explique l’artiste peintre Lucien Ruimy décrivant les œuvres d’Anna Baranek du Château.

L’artiste sera également présente en octobre pour rencontrer et échanger avec le public, les mercredi 7 octobre, samedi 17 octobre et samedi 24 octobre, de 10h à 12h.

Entrée gratuite, inscription et réservation auprès de la médiathèque Simone Veil place Dr Arnoux ou au 04 66 731 730.

« Dans ma peinture, je recherche la simplicité, la peinture devient un monde, elle est un moyen d’expression. Le travail tourne autour de quelques thèmes de la Terre et de l’Air. Cabanes, tour, paysage, pont, vent, saison du blanc, printemps… La faune sauvage est présente par l’oiseau, par la salamandre, par un taureau mythologique. L’humain est absent ou esquissé à travers des barques, ou des fils de pêche piquant sur l’étang de l’Or, ou à travers des cabanes. La peinture ne cherche pas à séduire. J’explore lentement et avec ténacité la structure des éléments, leurs formes en émanent la vérité. J’utilise la lumière et l’ombre et toutes les couleurs qui sont mon alphabet. […] Je marche, je contemple, je peins. » Anna Baranek

Anna Baranek du Château

Née à Sosnowiec en Pologne, Anna termine ses études en obtenant son diplôme avec les félicitations du jury à l’Ecole Supérieur des Beaux-Arts de Wroclaw. L’artiste a ensuite continué ses études dans l’atelier de peinture de Jacques Yankel à l’Académie des Beaux-Arts à Paris. Actuellement et depuis 1999, elle habite en Camargue, tout près des bosses blanches très étranges que forment les salins, et s’approprie le paysage environnant. Ses œuvres sont exposées dans des musées et galeries en France, Suisse et Pologne. Sensible au contact et au partage, elle mène de multiples ateliers de créations pour les adultes et enfants.