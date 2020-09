Toulouse - Coventis, salon des affaires et des achats socialement reponsables

Le 10 décembre 2020, au Centre de congrès et d’exposition Diagora-Labège, à proximité de Toulouse, la 8ème édition du Salon Coventis, vous proposera un concentré de solutions socialement responsables.

Coventis c'est le Salon des affaires et des achats socialement responsables en région Occitanie. Co-organisé tous les 2 ans par la Cress Occitanie et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, il vise à améliorer la visibilité des entreprises de l’économie Sociale et Solidaire (ESS).

C'est le lieu idéal pour mettre en avant ses offres de produits et de services, développer ses affaires ainsi que son réseau professionnel. Pour les acheteurs publics et privés, Coventis permet d’être en contact direct avec des fournisseurs et des prestataires du territoire.

Au programme :

- Exposants

- Espaces d’entreprises par secteur d’activité

- Ateliers experts

- Rencontres thématiques

- Rendez-vous d’affaires

Entreprise de l’ESS, grâce à Coventis, vous pourrez :

Prospecter de nouveaux clients ou partenaires

Profiter du salon pour vendre ou lancer un nouveau produit

Développer votre image de marque auprès des acheteurs

Effectuer une veille commerciale sur votre secteur ou sur de nouvelles filières

Affirmer votre présence dans le paysage économique régional

Et si vous êtes acheteurs, Coventis vous permettra de :

Trouver des fournisseurs et des prestataires

Découvrir de nouveaux produits et services

Renforcer votre stratégie d’achats responsables (RSE)

Chiffres clés

1 jour 140 exposants

10 ans d’expériences

1 200 visiteurs

Plus de 200 rendez-vous d’affaires

96% de satisfaction des exposants

Rejoignez Coventis, la marque des affaires et achats socialement responsables en Occitanie.