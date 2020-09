Occitanie - 18e édition du Prix de la TPE : Il est encore temps de s'inscrire !

Depuis 18 ans, le Prix de la TPE met en avant le dynamisme et l’engagement des très petites entreprises du territoire.

Pour maintenir le lien avec les TPE dans le contexte économique et sanitaire actuel, les organisateurs se sont mobilisés plus que jamais pour proposer une édition 2020 qui favorise les échanges à travers des témoignages et le partage d’expériences.

5 prix sont remis en jeu pour cette édition inédite : « ÊTRE », « FAIRE », « PILOTER », « AGILITÉ » et le très prisé « PRIX TPE ».

Pour tenter de remporter l’un d’entre eux, les candidats ont jusqu’au 30 septembre pour s’inscrire sur www.prix-tpe.fr. Coup de projecteur sur les Très Petites Entreprises Le Prix de la TPE met en lumière la richesse entrepreneuriale du territoire en récompensant le parcours, le savoir-faire ou le management de femmes et d’hommes qui dirigent des très petites entreprises exemplaires.

Ouvert à toutes les entreprises* (*sauf micro-entrepreneur) de moins de 10 salariés et de plus d’un an d’existence, le concours a pour objectif de valoriser le tissu économique du territoire en offrant plus de visibilité à ses précieuses TPE, quelque soit leur domaine d’activité.

Le prix s’adapte : 2 départements = 2 étapes !

1- Les remises départementales Cette année, le prix se déroule dans les départements de l’Hérault et la Haute-Garonne. Cette première étape sera dédiée à la valorisation du tissu économique locale mais aussi à la création et au développement de lien entre les différents acteurs départementaux : candidats, réseaux économiques, territoires, anciens lauréats… Chaque département organise sa propre remise pour récompenser les quatre entreprises sélectionnées par le jury départemental, qui participeront à la finale régionale (1 nominé par catégorie sur chaque département : ÊTRE, FAIRE, PILOTER et AGILITÉ).

2- La Finale régionale Les entreprises distinguées durant les remises départementales seront qualifiées pour participer à la Finale du Prix de la TPE qui aura lieu au Corum de Montpellier, le vendredi 11 décembre 2020, en clôture de « La Place Créative ». Les lauréats se verront ainsi décerner l’un des 5 prix, « ÊTRE », « FAIRE », « PILOTER », « AGILITÉ », et le grand « PRIX TPE ».

Zoom sur les Lauréats 2019 A.G.E MARBRES DE CAUNES (Prix TPE), SAVEURS MARINES (Prix ÊTRE), ALLPRIV (Prix FAIRE), MAMAN NATUR’ELLE SARL (Prix PILOTER) et BABY EVEIL (Prix ENGAGEMENT DURABLE).

Un prix piloté par la CCI Hérault, par délégation de la CCI Occitanie.