Tarbes - « BACH sous les étoiles, «  Variations Goldberg »

« BACH sous les étoiles, « Variations Goldberg »

Le Conservatoire Henri Duparc ouvre sa saison artistique 2020’2021 avec les « Variations Goldberg » de Jean-Sébastien Bach interprétées par Aurélie Samani. La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées pérennise ainsi son action « Le Conservatoire à la rencontre du territoire » pour faire connaître la richesse culturelle et artistique du territoire et la partager avec le plus grand nombre. Le Conservatoire Henri Duparc associé à la mairie de Chis invite le public à assister à ce concert vendredi 25 septembre 2020 à 20h30 – Maison Lacoste (dans la cour – concert extérieur).

Aurélie Samani, pianiste, professeure au Conservatoire et membre de l’Ensemble Musical COMMEDIA, propose un voyage intérieur d’une grande force tant pour l’auditeur que pour l’interprète. Avec les « Variations Goldberg », c’est une immense fresque qu’Aurélie Samani a choisie comme compagne de route pour plusieurs années. Tels ces pèlerins en partance pour St Jacques de Compostelle, dont le voyage est plus essentiel encore que l’atteinte du but, la pianiste chemine chaque jour à travers la partition et chaque concert est comme une halte à la rencontre du public.

Une belle soirée en perspective.

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.