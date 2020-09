Perpignan - Le FID & BD offre à Perpignan la première manifestation pop-rock d'Europe

Le FID & BD offre à Perpignan la première manifestation pop-rock d’Europe

Pour l'anniversaire de sa 32ème édition, le FID & BD continue son chemin avec, depuis 2009, la bande dessinée qui est officiellement associée aux galettes de vinyle.

Cette année encore, l'église des Dominicains accueille, le dernier week-end de septembre, tous les amoureux de musique et de bande dessiné avec 75 exposants de vinyles/CD et 5 stands de BD qui font de cette manifestation, la plus grande foire euro-méditerranéenne du disque.

La conférence de presse de présentation s’est tenue ce vendredi 18 septembre à l’hôtel de ville. Après la présentation du festival par son directeur Jean Casagran et André Bonet, adjoint au maire délégué à la culture, Louis Aliot, maire de Perpignan, a salué « l’exemplarité de cet évènement culturel connu pour être la première manifestation pop-rock d’Europe.

Photographes, artistes, journalistes, dessinateurs et exposants seront cette année encore au rendez-vous ». Le festival se déroulera sur plusieurs lieux de la ville, le Médiator, le Têt, l’espace FID&BD rue de l’argenterie, la Médiathèque, le domaine de Rombeau et la chapelle saint-Dominique.