Perpignan - Le torchon brûle entre Louis Aliot et Carole Delga !

Louis Aliot, maire de Perpignan communique :

« Ce vendredi 18 septembre, la Région organise dans notre ville, à Perpignan, une table ronde relative à l’emploi des jeunes et à la relance des entreprises. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie n’a pas jugé bon de m’inviter. Elle semble une fois de plus nier la voix

Les Perpignanais qui m’ont élu et exerce une discrimination envers eux en excluant délibérément la Ville de Perpignan, d’un débat qui la concerne très largement.

Mme Delga semble ne pas avoir compris que le sectarisme politique ne menait à rien si ce n’est à accentuer les clivages et la défiance des citoyens à l’égard de la politique. Sa récente condamnation pour discrimination devrait l’inciter à plus de respect républicain.

Je tiens à rappeler à Mme Delga que lors de mon premier conseil municipal en tant que maire, j’ai fait voter une motion adoptée à l’unanimité, afin que soient respectées les valeurs républicaines et les principes essentiels de la démocratie représentative ; principes qu’elle semble une fois de plus nier ouvertement ».