Occitanie - Nouvelle dénomination sociale et nouvelle stratégie pour le tourisme régional

Economie touristique : Nouvelle dénomination sociale et nouvelle stratégie pour le tourisme régional

Accolant le terme « Loisirs » à sa désignation sociale, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL), opérateur de la Région en matière touristique, a présenté son nouveau postionnement lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 17 septembre 2020 à Toulouse.

Latente depuis quelques années, l’émergence d’une nouvelle forme de tourisme est aujourd’hui devenue une évidence. Amplifiée par la crise du COVID-19, la consommation du tourisme et des loisirs est en pleine mutation. Rencontres, partages, authenticité, durabilité... sont au cœur de cette nouvelle façon de concevoir ses vacances au point de considérer désormais les touristes comme des voyageurs.

En modifiant sa dénomination sociale, le CRTL justifie cette envie et cette nécessité de consommer les vacances autrement. Tourisme solidaire, glamping, slow tourisme, éco-tourisme, tourisme durable et responsable…, le CRTL a choisi d’orienter la communication de la destination Occitanie Sud de France vers ces nouveaux modes de vacances illustrant les valeurs d’Occitalité qu’il développe depuis deux ans.

« Loin d’être un détail, ce changement de nom traduit une volonté forte de considérer que la consommation de loisirs par les habitants de la région est une composante essentielle de l'économie touristique régionale. C'est peut-être même celle qui porte les vecteurs de croissance les plus prometteurs pour l'économie régionale », martèle Vincent Garel, Président du CRTL qui précise également que « cette décision ne s'oppose pas à l'idée que les clientèles étrangères sont aussi des vecteurs de croissance. Mais le temps d'un nouvel équilibre est venu. L'été 2020 nous l’a démontré ».

En s'engageant de manière plus affirmée dans l'accompagnement des publics les plus fragiles (carte Occygène famille +, billets Lio à 1 €…), les institutions ont eu la preuve qu'une aide financière ciblée, même modeste, drainait de nouveaux publics vers la consommation de loisirs. Ces consommateurs ont permis de compenser, en partie, la baisse de fréquentation des clientèles étrangères tandis que les familles ont pu re-découvrir leur région et les activités qui vont avec.

« C'est parce qu'en Occitanie nous ne voulons pas que cette catégorie de clientèle ne soit qu'une "clientèle d'appoint" dont le seul rôle aurait été de "remplacer" les touristes venus d'autres continents, que le CRTL s'engage dans une nouvelle stratégie, une nouvelle vision de que ce doit être l’économie touristique qui redéfinit ses bénéfices entre habitants et visiteurs », complète Jean Pinard, Directeur Général du CRTL.

Destination Occitanie Sud de France, Voyagez Grand !

2021 sera ainsi marquée par le repositionnement de la destination Occitanie Sud de France au travers d’une nouvelle signature placée sous le signe du voyage et des loisirs. Il représente une formidable opportunité de développement économique pour la destination Occitanie Sud de France qui dispose d’une offre touristique et de loisirs exceptionnelle, capable d’attirer une nouvelle clientèle en phase avec ces orientations.

Pour préempter cet univers du voyage, le CRTL capitalisera sur les valeurs d’Occitalité, prônant le partage, la convivialité, le respect, l’hospitalité… , tout en misant sur les atouts de la destination Occitanie Sud de France. Il s’agira pour le CRTL de continuer à fédérer les acteurs du tourisme en poursuivant la mobilisation et l’engagement des habitants en faveur de leur territoire.

Cette nouvelle stratégie se construira sur 3 piliers : l’Occitalité, la diversité et la responsabilité. Elle peut se résumer par le postulat suivant : l’Occitalité transforme chaque séjour en un voyage qui fait grandir !« En 2021, le CRTL proposera de redonner tout son sens au tourisme en passant du plus au mieux et en offrant au voyageur de ressortir grandi de son expérience en Occitanie », affirme Vincent Garel.

Photo d'illustration