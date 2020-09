Haute-Garonne - La Saison 20/21 du Théâtre Sorano : Le Retour au théâtre !

La Saison 20/21 du Théâtre Sorano : Le Retour au théâtre !

Sébastien Bournac et toute l’équipe sont heureux de vous retrouver pour vivre et partager la nouvelle saison.

Avec la crise inédite qui nous éprouve si durement, nous avons à cœur de faire que chaque rendez-vous, chaque soirée de cette cinquième saison, soit pour vous comme un poème qui réenchante du monde.

Nous croyons, dur comme fer, que le théâtre reste un de ces endroits irréductibles où l’on peut encore dessiner dans la joie et le jeu les contours d’utopies vitales, d’imaginaires débridés, de cérémonies et d’aventures essentielles, d’espaces nécessaires de questionnements, de résistances et de rébellions symboliques. Les artistes que nous avons invité.e.s pour vous, viennent avec énergie et engagement, partager et raconter leurs quêtes.

Ouverture en fanfare, c’est le cas de le dire, avec le Raoul collectif dans Une Cérémonie, l’histoire d’un groupe de musique, qui devait être présentée à Avignon. Le festival Supernova fera la place aux très jeunes, les moins de trente ans, les témoins forts comme Rébecca Chaillon (Où la chèvre est attachée il faut qu’elle broute). Ce sera aussi le retour de Marion Siéfert (avec une variation sur Jeanne d’arc et la question de la virginité, de la sexualité), Stanislas Nordey, Valérie Dréville et un joyeux, magnifique Pippo Delbono (La Gioia). Sébastien Bournac présentera, avec Pascal Sangla, Peut-Être pas, une création originale en forme de cabaret existentiel et de fantaisie théâtrale et musicale sur nos effondrements et les nouveaux élans qu’on se donne.

Tout ceci comme d’habitude en forme de mélange de grandes références (élargi à la dimension européenne), bricolé avec l’émergence, les artistes à découvrir et des petits bijoux !

Rendez-vous le 30 septembre !

Toutes les infos : ici