Hérault - Covid 19 - Deux décès parmi les résidents d'un Ephad à Saint-Georges d'Orques

Dès confirmation du premier cas, des mesures d’organisation et de protection sanitaire ont été renforcées au sein de cet EHPAD. L’ARS est mobilisée aux côtés de la Direction de l’établissement pour en réévaluer régulièrement les besoins, mobiliser les ressources et les renforts nécessaires à la continuité et la sécurité de la prise en charge des personnes âgées hébergées. Un appel à volontariat est lancé auprès des professionnels de santé de proximité pour un appui solidaire aux équipes de cet établissement.

Coronavirus : point de situation à l’EHPAD Notre-Dame-du-Bon-Accueil à St Georges d’Orques (34)

Un résident de l’EHPAD Notre-Dame-du-Bon-Accueil situé à St Georges d’Orques (34) a été signalé positif au virus Covid19 le 08/09. Cette personne était prise en charge au sein d’une Unité d’Hébergement Renforcée Alzheimer de 12 places, dans cet établissement associatif qui accueille 64 personnes âgées. Les premiers dépistages qui ont immédiatement suivi ont permis de confirmer la positivité des 11 autres résidents de cette unité spécialisée.

A ce jour, parmi ces résidents 2 personnes âgées sont décédées et 2 autres ont été hospitalisées.

Parmi les personnels de cette unité, 6 salariés ont également été testés positifs et sont actuellement placés à l’isolement, en arrêt de travail. L’évolution de l’état de santé de l’ensemble de ces personnes fait l’objet d’une vigilance forte, notamment au regard de la fragilité et de la vulnérabilité habituelle des personnes âgées face au virus. Protection renforcée au sein de l’établissement Dès confirmation du premier cas, des mesures d’organisation et de protection sanitaire ont été renforcées au sein de cet EHPAD, en lien avec le médecin coordonnateur de l’établissement et la plateforme COVID Personnes Agées Est Hérault.

Le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins, l’équipe mobile de gériatrie du CHU de Montpellier et l’ARS Occitanie apportent tout leur appui à l’établissement. Cette Unité d’Hébergement Renforcée Alzheimer est désormais organisée en un espace dédié COVID, isolé du reste de l’établissement pour protéger les autres résidents. Dès ce jeudi 17 septembre, un dépistage systématique est organisé pour l’ensemble des résidents et des agents de cet EHPAD. Si d’autres cas étaient confirmés, les personnes concernéesseraient accueillis dans cette zone spécifiquement dédiée.

L’ARS est mobilisée aux côtés des équipes de l’établissement pour en réévaluer régulièrement les besoins et mobiliser les ressources nécessaires à la continuité et la sécurité de la prise en charge des personnes âgées hébergées. La direction de l’EHPAD a démultiplié ses démarches pour trouver des renforts de personnels.

L’ARS a sollicité pour sa part le concours de la réserve sanitaire pour demander un soutien avec un(e) aidesoignant(e) et un(e) infirmier(e) de nuit ainsi qu’une dotation en équipement de protection individuel. Un appel à volontariat est lancé auprès des professionnels de santé de proximité pour un appui solidaire aux équipes de cet établissement.

L’ARS et la Direction de cet EHPAD portent enfin une attention particulière à l’écoute et à l’information des familles. Cette relation de confiance est indispensable à l’ensemble des personnels qui restent mobilisés au chevet des résidents en cette période difficile pour tous