Toulouse - Le Championnat de France de FootGolf est de passage à Toulouse ! 

Le Championnat de France de FootGolf est de passage à Toulouse ! Le Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre 2020

Ce week-end sportif et très convivial accueillera des FootGolfeurs venant de la France entière.

Nous attendons plus de 200 joueurs sur ces deux jours de compétition (simple et double), qui s'annoncent riches en émotion et en suspens !

Côté sportif, plusieurs joueurs faisant figure de grands favoris seront présents, avec notamment Antonio BALESTRA, champion de France en titre, Cédric BONNOT, champion de France en 2018 et actuel 2ème du classement général, Damien DYRDOL, 3ème au classement général et jeune espoir français du FootGolf. D'anciens footballeurs professionnels désormais aficionados du FootGolf seront également présents comme Camel MERIEM (ancien international Français), Ludovik OBRANIAK (international Polonais) et Benjamin GAVANON (ancien joueur de L1).

Toute l'équipe de l'Association Française de FootGolf serait ravie de pouvoir vous compter parmi les relais de communication que nous aurons sur place, pour faire la promotion de cet événement et du FootGolf au sens large.

Brève, article, interview de joueurs, couverture terrain, ou compte rendu à J+1 ou J+2, tout est possible pour que vous assuriez la couverture médiatique de cet événement.

Pour plus d'informations : www.footgolf-france.fr