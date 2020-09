Béziers - Journées du patrimoine avec la Fédération des clubs taurins du Biterrois

- Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine la Fédération des clubs taurins du Biterrois voous propose des visites commentées des Arènes de Béziers plus exposition de photos notamment sur leurs premières années : SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBREde 10 à 13 h et de 14 à 18 heures (masque obligatoire)

- Dans le mêm cadre le Musée taurin de Béziers ouvre ses portes pour des visites elles aussi commentées : SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBREde 10 à 18 heures et de 15 à 17 h démonstration de toreo de salon avec les élèves de l'École taurine de Béziers. (masque obligatoire)