Occitanie - Mardi 15 septembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Protéger sans isoler : un enjeu majeur pour les EHPAD

Les indicateurs de circulation virale sont actuellement en nette augmentation en Occitanie.

Nos ainés restent particulièrement vulnérables face au virus. La vie en collectivité augmente le risque de contamination.

L’actualité récente a mis en lumière les situations difficiles que connaissent certains EHPAD qui sont confrontés à de nombreux cas positifs et aux décès de résidents. Pour prévenir l’entrée du virus dans ces EHPAD, des mesures de protection sont renforcées partout, en veillant à éviter au maximum l’isolement de nos ainés. Ces mesures concernent les résidents, les personnels, les visiteurs et les professionnels intervenant au sein de ces établissement. Elles sont adaptées à chaque situation et évolutives en fonction du niveau de circulation locale du virus.

Pour limiter les risques, les visites peuvent par exemple être organisées uniquement sur rendez-vous et l’intervention des professionnels extérieurs réduite. Selon les cas, les consultations médicales peuvent aussi être restreintes aux urgences en privilégiant la téléconsultation.

Dans chaque EHPAD, la détection d’un premier cas positif (résidents ou personnels) entraîne la suspension des visites et le dépistage de l’ensemble des personnels et des résidents. Ces mesures de protection renforcées sont ré-évaluées très régulièrement en fonction de l’évolution de la situation et du niveau de risque identifié pour chaque établissement

Au 15/09/2020 : 276 hospitalisations en cours (+59) dont 51 en réanimation (+8) 550 décès à l’hôpital (+7)

Les chiffres dans l'Hérault : l'évolution

4 août : hospitalisations en cours 4 / dont en réanimation 0

7 août : hospitalisations en cours 3 / dont en réanimation 0

11 août : hospitalisations en cours 10 / dont en réanimation 1

14 août : hospitalisations en cours 9 / dont en réanimation 1

18 août : hospitalisations en cours 11 / dont en réanimation 0

21 août : hospitalisations en cours 22 / dont en réanimation 5

25 août : hospitalisations en cours 19 / dont en réanimation 4

28 août : hospitalisations en cours 35 / dont en réanimation 7

1 septembre : hospitalisations en cours 46 / dont en réanimation 9

4 septembre : hospitalisations en cours 52 / dont en réanimation 11

8 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 17

11 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 19

15 septembre : hospitalisations en cours 87 / dont en réanimation 18

Prochain bulletin d'information coronavirus en Occitanie : vendredi 18 septembre.