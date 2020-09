Perpignan - La France Insoumise soutient la journée d'action de jeudi 17 septembre

Les groupes d’action de La France Insoumise dans les Pyrénées-Orientales apportent leur soutien au mouvement de grève et de manifestations lancé par l’intersyndicale pour ce jeudi 17 septembre. Ils appellent à participer le plus largement possible au rassemblement prévu à Perpignan, place de la Victoire (Castillet), à 10 heures 30.

Le soi-disant plan de relance gouvernemental n’est pas à la hauteur des enjeux provoqués par la situation de crises multiformes, tant par ses insuffisances notoires que par ses contresens réitérés. L’insatisfaction générale exprimée par la grande majorité de la population est pleinement légitime et justifiée.

Avec le nouveau gouvernement Castex, rien ne change. C’est la perpétuation du monde d’avant qui constitue plus que jamais la seule boussole de la Macronie coupée des aspirations des citoyens.

La France Insoumise estime que les revendications portées à cette journée d’action intersyndicale sont nécessaires et urgentes. Elles sont contenues dans le programme de La France Insoumise, « L’Avenir en commun », et constituent une condition de la réalisation de l’intérêt général.