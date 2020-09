France - Baisse de la mortalité sur les routes : des chiffres difficiles à analyser !

BAISSE DE LA MORTALITÉ SUR LES ROUTES EN AOÛT 2020 : DES CHIFFRES DIFFICILES À ANALYSER.

Aujourd'hui, mardi 15 septembre 2020, l'Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR) a rapporté que 235 personnes avaient été tuées lors d'un accident de la route en août 2020. Ce sont 55 morts de moins qu'au mois d'août 2019, soit une basse de -19 %.

Pour l'association « 40 millions d'automobilistes », il n'est pas possible d'analyser ces données de façon objective, car le schéma de circulation routière est encore aujourd'hui totalement perturbé par la crise sanitaire.

« À l'instar des établissements de nuit qui n'ont pas réouvert à la suite du confinement - on sait que les sorties de boîtes de nuit sont liées à de nombreux accidents mortels, en particulier en période estivale - la vie n'a pas pleinement repris son cours et le trafic routier reste très en deçà de ce qu'il était l'été dernier. Ces facteurs font qu'il est impossible de comparer les chiffres de cette année avec ceux des années précédentes, et donc de tirer la moindre conclusion sur la 'baisse' annoncée par la Sécurité routière » commente Pierre CHASSERAY, délégué général de « 40 millions d'automobilistes ».

« Tout ce que l'on peut dire - et cela mérite d'être souligné - c'est que le retour aux 90 km/h sur les routes départementales dans de nombreux départements n'a pas occasionné la reprise de l'accidentalité tant redoutée par certains... » conclut Daniel QUÉRO, président de l'association.