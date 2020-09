Perpignan - World clean Up Day : les rendez-vous à Perpignan

JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR LA PROPRETÉ URBAINE ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

DU MERCREDI 16 AU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

Le service Propreté Urbaine de la Ville de Perpignan, en lien avec Perpignan Méditerranée Métropole, réalise depuis 2015 pour la collecte, des évènements autour de la propreté et de la valorisation des déchets dont l’objectif est de sensibiliser le grand public au maintien de la propreté et au respect du cadre de vie à Perpignan.

Pour 2020, cet évènement organisé par la Ville de Perpignan coïncidera avec le WORLD CLEAN UP DAY (évènement mondial) qui se déroulera le 19 septembre 2020 de 9h30 à 19h00. Cette action permettra, aux citoyens qui le souhaitent, de contribuer activement au maintien de la propreté de leur ville et à la sauvegarde de leur environnement. Ces journées favoriseront les rencontres et les échanges entre habitants et agents qui travaillent au quotidien pour la qualité de leur environnement.

Différents associations ou collectifs et entreprises proposeront des actions de ramassages de déchets sur différents points de la ville (Cf le site internet WorldCleanUp Day).

DANS LE CADRE DE CET EVENEMENT MONDIAL, LA VILLE APPORTE :

un soutien logistique à certaines actions organisées par les associations ou collectifs et entreprises

des supports de communication par la diffusion de l’affiche sur 37 panneaux digitaux sur le territoire communal,

Sollicitation de la presse écrite, photographes, mobilisation des réseaux sociaux et sites internet

Mise à disposition d’une salle à la Mairie de Quartier AL SOL pour l’organisation de la conférence que se tiendra à partir de 18h00.

PROGRAMME DE LA SEMAINE « PROPRETÉ RÉDUCTION DES DÉCHETS » ORGANISÉE PAR LA VILLE

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 14h30/16h30

Action de rando-collecte dans un parc de la Ville. Cette rando-collecte consistera à la récupération de mégots et à la distribution de cendriers de poche. Le Service Jeunesse partenaire du projet, mobilisera des adolescents encadrés par des animateurs pour la collecte des mégots et le SYDETOM se chargera de la distribution des cendriers. Les lieux prévus sont le square Bir Hakeim et les Allées Maillol.

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 (RDV : 9h45 Castillet)

Action de parcours patrimoine-collectes (Tourisme Développement Durable)

Un groupe de riverains des quartiers du Centre-Ville (femmes des quartiers Saint- Matthieu et de la Maison de quartier) participera au signalement des déchets abandonnés sur la voie publique, lors d’une visite guidée organisée par le Service Patrimoine de la Ville.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 (8h30/10h30 collège Mme Sévigné)

Sensibilisations en milieu scolaire : Intervention de la Division Propreté Urbaine de la ville de Perpignan et de Perpignan Méditerranée Métropole afin de sensibiliser les élèves au respect de la propreté et la valorisation des déchets. Un nettoyage autour du collège Madame de Sévigné sera organisé par l’équipe pédagogique du collège et leurs élèves.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 9h30/17h00 - Avenue Torcatis en face la Passerelle En partenariat avec la journée du WORLD CLEAN UP DAY : « Bien dans notre Têt ! »

Sollicitation de la presse, de photographes, des réseaux sociaux

En partenariat avec les organisateurs, la Ville proposera des animations grand public (avenue Louis TORCATIS en face la Passerelle de l’Archipel).

Animations grand public :

Animation Micro et musicale.

Stand d’animation réalisation de bijoux à partir de composants électroniques recyclés.

Stand d’animation et de sensibilisation au tri sélectif (ambassadeur du tri PMM et l’AEPI)

Stand de communication et d’information Ville de Perpignan

AUTRES ACTIONS ORGANISÉES PAR LES ASSOCIATIONS, OU COLLECTIFS AVEC L’AIDE LOGISTIQUE DE LA VILLE

Avenue Torcatis :

Animation au Bar « le Têt ».

Organisation d’un vide dressing vintage avenue Torcatis toute la journée.

Jardins de la Basse Association Contrebasse : nettoyage d’une partie des rives de la Basse le dimanche 20 septembre au matin.

Polygone Nord et Moulin à Vent

Association Polygone Nord sur l’espace polygone le vendredi matin de 10h00 à 12h00 et le Club Rugby Moulin à Vent aux abords du stade Ramis et rues adjacentes.

Toutes ces actions sont dans le même l’esprit, la propreté et la protection de l’environnement sont l’affaire de tous !