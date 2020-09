Lozère - Activités des jeunes cet été : la Lozère comme terrain de jeu

Les activités d’été pour les Mendois et habitants de Cœur de Lozère ont eu lieu aux quatre coins de Lozère, par solidarité.

Les élus ont fait le choix de la proximité et du soutien à l’activité économique des structures départementales.

Du Malzieu à Villefort, des Gorges du Tarn à Naussac, les jeunes ont pu profiter à fond des belles infrastructures locales et du formidable terrain de jeu.

Malgré une parution tardive du programme estival pour cause de protocole sanitaire encore non maîtrisé à l’époque, toutes les animations proposées par le service jeunesse de la Ville de Mende ont eu un franc succès. Pas moins de 25 à 30 jeunes ont, toutes les semaines, participé aux stages de tennis, de pilotage, de graff ou d’aventure offerts en juillet et août à Mende et un peu partout en Lozère. Même plébiscite pour le séjour proposé en août à Villefort, en lieu et place d’un traditionnel séjour en bord de Méditerranée. En misant sur le département, la Ville a su rassurer des parents désireux d’éviter les zones plus touchées par la crise.

Du côté du Centre Omnisports Lozère, même constat. Le stage collectif de reprise proposé conjointement avec l’AFL a réuni du 21 au 29 août 106 adolescents de 11 à 17 ans et leurs éducateurs. Au menu, des entrainements, des matches de préparation sur le terrain du Malzieu et de Saint-Alban ainsi que des activités de pleine nature telles la course d’orientation, le VTT ou la via ferrata. Au COL, on se félicite de ce choix lozérien marqué par un excellent accueil du centre Lozère Evasion, une restauration de qualité et un encadrement attentif.

Dans les deux cas, la recentralisation sur le département a permis d'apporter un soutien au tourisme local et de profiter des multiples activités de pleine nature offertes par la Lozère.

Dans les mémoires restera un bel été passé en Lozère !