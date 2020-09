Occitanie - La SPA lance le "Mois de l'adoption"

Avis de recherche : 3 300 familles responsables

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, la Société Protectrice des Animaux (SPA) ne peut maintenir son traditionnel week-end des Portes Ouvertes rassemblant des milliers de visiteurs sensibles à la cause animale. L’association s’adapte à cette situation exceptionnelle en lançant le « Mois de l’adoption » dans ses 62 refuges et Maisons SPA. Ce concept inédit permettra aux personnes qui ont le projet d’adopter, de le concrétiser dans les meilleures conditions.

Le bilan de l’été

Un bilan mitigé pour la SPA qui a accueilli 8 558 animaux sur les seuls mois de juillet et août. L’association note un point positif avec une diminution non négligeable du nombre des abandons de chiens (-14%). En revanche, le nombre de chatons recueillis est en augmentation. Le confinement n’a pas permis de réaliser de stérilisations et de nombreuses portées ont été amenées dans les refuges. Aujourd’hui, 3 300 animaux attendent une nouvelle famille ; les plus vulnérables étant confiés aux bons soins des professionnels de la SPA en attendant qu’ils soient prêts à être adoptés. « Afin de ne faire courir aucun risque aux visiteurs liés à une éventuelle affluence dans nos refuges, nous avons pris la décision de ne pas organiser nos Portes Ouvertes favorisant l’adoption sur un unique week-end festif. Il est donc plus que nécessaire de trouver une famille responsable à nos 3 300 petits protégés à l’occasion de cette opération spéciale du « Mois de l’adoption » qui s’étalera sur les trois prochaines semaines » indique Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA.

« Avant j’avais peur des bâtons / Avant je vivais sans câlins »

Adopter un animal est une responsabilité immense et permet de le sauver en lui offrant une nouvelle vie. C’est sur ce concept que repose la nouvelle campagne de la SPA sur le « Mois de l’adoption » afin de montrer l’importance de ce geste fort et solidaire que représente une adoption en refuge : #AdoptDontShop.