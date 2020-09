Cahors - 150ème anniversaire de la proclamation de la IIIème république

150EME ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMMATION DE LA IIIEME REPUBLIQUE

Une programmation riche d’événements de septembre à décembre :

Le programme du mois de septembre :

Exposition « La statuaire commémorative : Cahors, le Monument Gambetta » : L’exposition installée sur les grilles du Monument Gambetta, place François-Mitterrand est à découvrir tout au long de ces quatre mois. Conçue et organisée par la Ville de Cahors.

Exposition « un cadurcien illustre, Léon Gambetta » : Dans le cadre de la commémoration du 150ème anniversaire de la proclamation de la Troisième République par Léon Gambetta, la Bibliothèque Patrimoniale et de recherche du Grand Cahors présente au public une sélection de documents (imprimés, manuscrits, iconographies) qui témoignent de l’exceptionnel parcours de ce Cadurcien toujours célébré comme l’incarnation majeure de la République. Jusqu’au 20 septembre les mardi mercredi et jeudi de 14h à 18h.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h (dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine)

A la Bibliothèque patrimoniale et de recherche du Grand Cahors (Entrée limitée à 10 personnes toutes les demi-heures) Conçue et organisée par la Médiathèque du Grand Cahors.

Conférence : Evocation de « Léon Gambetta, une œuvre inachevée, un rêve brisé » : Par Danièle Mariotto, maîtrise d’histoire, ancienne gestionnaire du collège Gambetta, retraitée de l'Education Nationale.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le dimanche 20 septembre à 15h30, au collège Gambetta, sous réserve d’ouverture du collège.

Organisée par l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée et du Collège Gambetta

Conférence : « Léon Gambetta orateur et polémiste attaqué en diffamation par le président de la République » : Par Philippe Naszalyi, docteur en histoire, directeur de recherche en droit, professeur des Universités, directeur de la Revue Des Sciences de Gestion.

Mardi 22 septembre à 14h à l’Espace congrès Clément-Marot « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien Messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre ». Cette phrase de Gambetta se situe au cœur de la crise, le 16 mai 1877, et présente le conflit entre la légitimité présidentielle et celle des parlementaires.

Nous axerons notre propos autour de la liberté d’expression et de parole qui émerge. Elle amène deux condamnations à la prison de Gambetta et préfigure un des points de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, sur le respect dû au président de la République qui

ne voit sa solution législative que le 25 juillet 2013... »

Organisée par la Société des Etudes du Lot.

Conférence « Léon Gambetta, le plan Freycinet et les chemins de fer : des lignes projetées aux lignes réalisées » : Par Georges Ribeill, Historien du rail, sociologue des cheminots, chercheur à l'ENPC, a publié de nombreux livres et articles, anime Rails et Histoire, Ferinter, et la revue Historail.

Mardi 29 septembre à 14h à l’Espace congrès Clément-Marot.

En 1877, les Républicains accédant au gouvernement vont promouvoir un « troisième réseau » de lignes d’intérêt général. Lors de l’avènement du cabinet Dufaure (1877-1879), Gambetta, président de la chambre, et Freycinet, ministre des Travaux publics,

pour « républicaniser les campagnes » : Le programme prit l’allure d’un plan à long terme : 181 nouvelles lignes, soit près de 17 000 km, d’un coût prévisionnel de 3,2 milliards ! Gambetta ne connaîtra pas la déroute du plan. Mais qu’en fut il justement de ce plan dans le

Lot et les départements voisins ?

Organisée par la Société des Etudes du Lot.

L’ensemble des conférences et expositions est gratuit et ouvert à tous.