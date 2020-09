Toulouse - Le CDG31 et le FIPHFP s'engagent pour l'emploi des personnes en situation de handicap

Ce jeudi 10 septembre 2020, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) a signé officiellement la convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), en présence de Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP, Marc Guerrier De Dumast, Directeur territorial du FIPHFP en région Occitanie et André Clément, 1er Vice-Président du CDG31,

Cette relation de coopération, qui se poursuit depuis 2010 entre les deux établissements, se concrétise par les actions suivantes en Haute-Garonne :

• le recrutement de 1461 demandeurs d’emploi et de 12 apprentis,

• le maintien dans l’emploi de 2508 agents territoriaux,

• la formation de 3551 personnes.

A travers cette quatrième convention qui s’étend sur la période 2020-2023, le CDG31 se mobilise pour poursuivre sa politique en matière d’accès et de sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation de handicap.

« Cette dynamique doit se poursuivre, car bâtir une société inclusive, du bien vivre ensemble avec toutes nos différences, nécessite une mobilisation constante » souligne le Vice-Président du CDG31.

En outre, le CDG31 a été primé au plan national pour son application MobilitéS développée grâce à ce partenariat.

Pour ce faire l’établissement mobilise l’expertise de 16 agents et la transversalité de l’ensemble de ses services.

Le CDG31 et le FIPHFP entendent donner une nouvelle impulsion à leur relation, en s’appuyant sur leurs expertises réciproques et leur capacité à mutualiser leurs moyens dans le but de mieux répondre aux besoins des employeurs et des personnes en situation de handicap.

A travers cette convention qui s’étend sur la période 2020-2023, le CDG31 s’engage à :

• former et sensibiliser 360 nouvelles personnes,

• favoriser le recrutement de 125 personnes en situation de handicap,

• réaliser 162 actions visant à favoriser l’emploi et le reclassement d’agents en situation de handicap,

• accompagner le recrutement de 22 apprentis auprès de ses affiliés,

En plus de ces différents objectifs, le CDG31 développe un nouveau projet intitulé Futur’S qui a pour objectif la mise en perspective de l’impact des activités de travail futures probables.