Pour la première fois en France, samedi 12 septembre 2020 à Toulouse, une opération de dépistage est organisée lors d'un match de rugby par les services de la Préfecture de Haute-Garonne, le Stade Toulousain, le CHU de Toulouse, l'ARS Occitanie, les Sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne et l'association de réservistes du département.

Les supporters pourront se faire dépister au stade Ernest-Wallon de 13h45 à 18h00 Les personnes devront :

porter un masque

se présenter avec leur carte vitale

pour gagner du temps, avoir pré-rempli le questionnaire téléchargeable sur le site http://urpsbiologistesoccitanie.fr

COVID-19 : OPÉRATION DE DÉPISTAGE AU STADE ERNEST-WALLON (Toulouse)

Afin de faire face à la crise sanitaire actuelle et parce que les mesures de prévention contre la COVID-19 sont une clé de son enrayement, les capacités de dépistage ont été massivement développées ces dernières semaines en Haute-Garonne.

Pour la première fois en France, le samedi 12 septembre à Toulouse, une opération de dépistage est organisée dans un stade de rugby.

Les services de la préfecture de Haute-Garonne, le Stade Toulousain, le CHU de Toulouse, l’ARS et l’association de réservistes du département mettront en place 3 unités mobiles de dépistage au stade Ernest-Wallon de 13h45 à 18h00, permettant aux supporters de se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous avant, pendant et après le match. Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, Muriel Alvarez, infectiologue au CHU de Toulouse, chef du pôle I3LM (Inflammation, Infection, Immunologie, Loco-Moteur) et Laurent Poquet, directeur départemental de l'ARS, tiendront un point presse à 13h30 dans le stade pour présenter cette initiative partenariale et rappeler l’importance d’adopter les gestes barrières dans toutes les rencontres : en famille, comme sur le terrain.