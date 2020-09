Pyrénées-Orientales - Un bus pour favoriser l'inclusion numérique des seniors

Un bus numérique dans les Pyrénées-Orientales pour favoriser l’inclusion numérique des seniors et le lien social La Carsat Languedoc-Roussillon a apporté son appui financier à l’association La Douce Heure pour la création du bus numérique Proxi Bus.

Proxi Bus a pour vocation d’accompagner les retraités des Pyrénées-Orientales dans l’apprentissage du numérique pour développer et favoriser le lien social, et ainsi pour les institutions, d’être au plus près de leurs assurés.

La Carsat Languedoc-Roussillon soutient ce projet car il participe à l’accompagnement au bien-vieillir et s’inscrit dans une démarche de préservation de l’autonomie des seniors, de maintien du lien social, du bien-être et de lutte contre l’isolement.

Les services du bus numérique Proxi Bus est entièrement équipé et accessible aux retraités. Celui-ci est itinérant et facilite la formation numérique proposée à bord, quel que soit le lieu géographique où il se positionne, même dans les zones péri-urbaines ou rurales très isolées.

Les ateliers proposés selon un programme ou à la carte répondent aux besoins spécifiques des publics rencontrés et facilitent leurs relations avec les administrations qui généralisent de plus en plus le traitement des dossiers de leurs bénéficiaires, via internet et vers leur

sites spécialisés (impots.gouv.fr, ameli.fr, laretraite.fr, etc.).

Au-delà de ces ateliers, il est proposé des actions plus spécifiques dédiées à la prévention santé, à la culture et au bien-être.

Une action en partenariat Proxi Bus rend visible le ou les partenaire(s) des Pyrénées-Orientales et constitue un outil de communication efficient car il peut être partagé par plusieurs partenaires ayant une même démarche centrée sur le bien-vieillir, dans une perspective de coordination des actions de prévention. Les partenaires locaux effectueront le repérage du public ciblé par les services du bus numérique.

Rasiguères en Agly Fenouillèdes :

Place de la Mairie, les mercredis de 10h à 11h30 :

23 et 30 septembre ;

7, 14, 21 et 28 octobre ;

4, 18 et 25 novembre ;

2, 9 et 16 décembre.

Err

Parking du GCS Pôle Sanitaire Cerdan, les jeudis de 10h à 11h30 :

24 septembre ;

1, 8, 15 et 22 octobre ;

5, 12, 19 et 26 novembre ;

3, 10 et 17 décembre.

Les Angles

Salle Capcir, les jeudis de 14h à 15h30 :