Haute-Garonne - Diabète et maladies cardio-vasculaires : un mariage explosif !

Diabète et maladies cardio-vasculaires : un mariage explosif ! Semaine nationale de prévention du diabète du 11 au 18 septembre

Pour sa 9ème édition de la semaine nationale de prévention du diabète qui aura lieu du 11 au 18 septembre 2020 dans toute la France, la Fédération Française des Diabétiques a choisi de mettre l’accent sur le lien entre le diabète et les maladies cardiovasculaires, en y associant la Fondation de Recherche sur l’Hypertension Artérielle (FRHTA).

Traditionnellement organisé début juin, cet événement a été décalé à la rentrée, compte-tenu du contexte sanitaire actuel. Que les participants aux animations soient pleinement rassurés : tout sera organisé pour respecter les règles sanitaires indispensables à la sécurité de tous !

A chacune de ses éditions, les bénévoles des associations locales de la Fédération se mobilisent pour organiser des actions et aller à la rencontre du grand public pour informer sur le diabète et ses conséquences.

Cette semaine de sensibilisation s’inscrit dans la stratégie globale de prévention de la Fédération Française des Diabétiques et des propositions des Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques organisés en 2018 où la prévention a fait l’objet de nombreuses propositions pour améliorer la connaissance et le repérage des personnes à risque de diabète de type 2.

Toutes les propositions sur https://egdiabete.federationdesdiabetiques.org/

La semaine nationale de prévention du diabète est soutenue cette année encore par l’Assurance Maladie et le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Il s’agit cette année de sensibiliser le plus tôt possible les personnes atteintes d’hypertension artérielle aux risques de développer un diabète de type 2, en encourageant à faire le test Findrisc reconnu au niveau international et en informant sur les facteurs sur lesquels cette population peut agir - alimentation équilibrée et pratique d’une activité physique régulière - pour prévenir le diabète et les maladies cardiovasculaires.

>> Diabète et hypertension artérielle : un véritable enjeu de prévention

En 2015, la France comptait 3,7 millions de personnes traitées pour diabète soit 5,4 % de la population. Il existe différents types de diabète, principalement le type 1 (environ 6 %), le type 2 (environ 92 %) et 2 % concernent les diabètes rares. À ces chiffres, il faut ajouter entre 500 000 et 800 000 personnes qui ignorent qu’elles sont atteintes de type 2.

Le diabète de type 2, qui représente 90% des personnes diabétiques, est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire par un taux trop élevé de glucose dans le sang. Cette maladie survient particulièrement chez l’adulte de plus de 45 ans et touche davantage les personnes sédentaires et en surpoids.

Plus de 11 millions d’individus sont traités quotidiennement contre l’hypertension artérielle, dont plus d'1 personne sur 2 de plus de 65 ans et les 3 à 4 millions d’hypertendus qui ignorent leur pathologie, soit un total représentant plus de 20 % de la population française. Or, l'hypertension artérielle constitue un facteur de risque important dans l’apparition d’un diabète de type 2 et qui est bien souvent détecté tardivement (5 ou 10 ans peuvent s'écouler entre son apparition et son diagnostic) car insidieux et silencieux.