Perpignan - Le Karate Oshukai bien plus qu'un sport !

Plaisir de se retrouver, de pratiquer ensemble malgré les conditions.

Envie de Continuer, d'Avancer et de Persévérer, c'est cela l'Art Martial. Le karate traditionnel forge l'individu s'en se soucier des modes ou tendances.

Ses objectifs sont universels, s'adressent à tous et agissent pour le bien de la société.

Un Art Martial au service de la santé avec le Karate Oshukai Sortir de chez soi, se faire de nouveaux amis, retrouver la confiance et l'estime de soi, se réapproprier son corps, pour plus d'équilibre, de tonus, de réflexes et coordination, l'activité est motivante ouverte à chacun et chacune sans danger quel que soit son âge.

Le Karate pour la vie Le Karaté, cet Art ancestral mais « New age », stimule les ressources de la personne, l’amenant à mieux se connaître et à trouver en elle-même la clé de son développement. Elle améliore l’équilibre entre corps et esprit et contribue ainsi au bien-être physique, psychique et social de l’individu. Mise en œuvre à titre préventif, le Karaté permet également d’améliorer la qualité de vie de la personne.

Lorsque l'on parle de « développement personnel »

le Karaté nous aide à : affronter nos peurs, reprendre confiance en soi, libérer notre créativité, découvrir notre potentiel, développer notre personnalité. Des valeurs, et le combat pour des valeurs De plus le Karate traverse les âges et dispense les valeurs du respect, du vivre ensemble et de tout ce qui construit la personne.

Le Karaté d'Okinawa n'a pas fini de surprendre. Depuis plusieurs siècles, il cumule des expériences extraordinaires qui comblent tous les experts et pratiquants dans tous les domaines de la vie. Le Karate Oshukai est membre de l'UFOLEP et propose des séances découverte gratuites. La section Karate Santé Senior adhère à « Karatequil » qui est une recherche fondamentale sur le « Bien vieillir ».

La pratique du Karate Oshukai sur les Pyrénées Orientales se retrouve à Canet en Roussillon, Ille sur Têt, Perpignan, Le Soler.

Les enfants, les ado, les adultes avec les féminines et les seniors se retrouvent chaque année pour des journées intergénérationnelles.