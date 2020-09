Occitanie - Allons au cinéma !

Allons au cinéma !

Alors que les salles de cinéma ont rouvert le 22 juin dernier, le public retourne timidement dans les salles obscures. Les plus de 200 établissements cinématographiques en Occitanie constatent une chute de fréquentation. Seulement 20 à 30% des entrées réalisées habituellement sont enregistrées cette année. Grâce au soutien de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée ainsi que la DRAC Occitanie (Ministère de la Culture), et le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), l'agence de cinéma Occitanie Films, a conçu une vidéo réunissant une quarantaine de personnes issues du milieu du cinéma afin de clamer un message à l'unisson : Allons au cinéma !

« Les quelques 200 établissements cinématographiques qui maillent notre territoire, sont vitaux pour permettre, à tous nos concitoyens, l'accès à la culture. Ils cumulent des missions de transmission, d'éducation et d'animation du territoire, et tout cela à travers la notion de proximité que je défends dans l'ensemble de nos politiques régionales. Il était évident de les soutenir dans les temps difficiles qu'ils traversent et d'encourager les habitants de l'Occitanie à renouer avec le cinéma. » a déclaré la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga.

Une vidéo de 5 minutes sera diffusée dès le 18 septembre prochain dans les salles d'Occitanie et sur internet.

Elle rassemble au total 40 personnes dont des responsables de salles de cinéma, des réalisateurs et réalisatrices ainsi que des comédien.ne.s dont Mathieu Amalric, Alexandra Lamy ou encore Laure Calamy, qui invitent le public à venir découvrir des films sur grand écran. Les exploitants de salles ont pris les mesures sanitaires nécessaires pour protéger tous les spectateurs.

Cette même vidéo sera relayée sur les réseaux sociaux afin d'encourager les internautes à se rendre dans les salles de cinéma.