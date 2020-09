Toulouse - Eurécia poursuit ses recrutements en cette rentrée teintée d'incertitude

Eurécia poursuit ses recrutements en cette rentrée teintée d’incertitude

La PME toulousaine embauche 15 nouveaux collaborateurs

Avec une croissance de 44% sur le dernier exercice et 80 salariés, Eurécia, éditeur d’un logiciel RH 100% web de gestion administrative du personnel, gestion des talents et d’engagement collaborateur, maintient ses recrutements en dépit de la crise liée à la COVID-19.

Créée en 2006 par Pascal Grémiaux, Eurécia accompagne aujourd’hui plus de 1 500 entreprises, au quotidien, dans leur gestion des ressources humaines grâce à des outils collaboratifs, complets et modulables. Alors que la pandémie et ses effets impactent fortement les entreprises françaises, nombreuses sont celles qui malgré les plans de soutien ont dû geler leurs embauches. Ce n’est pas le cas d’Eurécia qui a décidé de maintenir ses recrutements pour accompagner sa forte croissance économique et continuer à relever de nouveaux challenges : 5 collaborateurs ont rejoint ses rangs depuis le début de la crise et 10 nouveaux postes en CDI et en CDD sont à pourvoir d’ici la fin de l’année. Des profils de commerciaux, Bizdev, CSM, DevOps, développeurs Full Stack Java et PHP sont en particulier recherchés.

Par ailleurs, convaincue de l’importance de la formation des étudiants et guidée par l’envie de transmettre ses valeurs et sa vision du travail, Eurécia continuera à accueillir plusieurs stagiaires. Des stages pour tous les goûts sont à pourvoir, que ce soit dans l’analyse prédictive ou bien dans le commerce…

D’ici la fin de l’année 2020, Eurécia renforcera son ancrage en local puisque l’ensemble des collaborateurs intégrera de nouveaux locaux, toujours situés à Castanet-Tolosan, à quelques kilomètres de Toulouse. Avec une superficie totale de 20 500 m2, ce « Campus Eurécia » sera un espace permettant d’allier performance et qualité de vie au travail. Le bien-être de ses collaborateurs étant une priorité pour Eurécia – comme en témoigne la certification ChooseMyCompany 2019 - ces nouveaux locaux permettront de tester de nouveaux modes de travail.

« Face à cette crise sanitaire et économique d’une ampleur inédite, Eurécia et ses collaborateurs ont su s’adapter et faire preuve de résilience. La poursuite de nos recrutements est le reflet de notre bonne santé financière, de notre dynamique et de notre capacité à rebondir dans un contexte où l’incertitude règne. Les nouvelles recrues intégreront une équipe animée par l’enthousiasme, la confiance, l’esprit d’équipe, l’efficacité et la convivialité. Nous avons développé au fil des années une vraie « culture du sourire » et nous aspirons à construire avec l’ensemble de nos salariés une toute nouvelle vision de la vie au travail » souligne Pascal Grémiaux, Président et fondateur d’Eurécia.

Pour postuler rendez-vous sur la page emploi.