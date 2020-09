Montpellier - Un concept unique en France de casse-croûtes à assembler !

Bout de Pays Un concept unique en France de casse-croûtes à assembler ouvre à Montpellier

Montpellier, le 9 septembre 2020 | Assembler soi-même et retrouver le goût des casse-croûtes d’avant. C’est le concept original lancé depuis le 24 août 2020 par un jeune couple de montpelliérains : Bout de Pays.

Situé à deux pas de la Mairie de Montpellier, Bout de Pays rappelle les petits commerces de nos grands-parents et les épiceries de village. La volonté de ne rien cacher entre deux bouts de pains a amené les deux fondateurs à proposer la réalisation du casse-croûte par le client lui-même.

Tout d’abord en choisissant parmi des produits entiers, bruts et tranchés tout au long de la journée. Fromages de régions, charcuteries traditionnelles, pickles de légumes, crudités, trônent fièrement en vitrine. L’enseigne certifie une provenance 100% française. Le pain est Bio sur levain naturel, les fromages majoritairement au lait cru, les pickles sont artisanaux.

Façon déjeuner champêtre, chez Bout de Pays c’est le client qui choisit les différents éléments de son casse-croûte mais surtout qui a le dernier geste, à savoir l’assembler. Chaque élément sélectionné est donné séparément. Tranches de Morbier, portion de terrine Aveyronnaise, pickles d’oignons rouges, beurre salé, pain. Pas de triche, tout est sous les yeux.

« Beurrer, trancher, tartiner, piquer, fait aussi partie du plaisir du casse-croûte et permet de reprendre la main sur nos repas. » précise Mathilde Mercier, jeune entrepreneure.

Pour aller au bout de l’expérience, des couteaux pliants Bout de Pays, eux aussi fabriqués en France, sont proposés à la vente.

De l’assiette à la décoration, terrazzo au sol, murs faïencés, charcuteries suspendues aux crocs de boucher, rideau de porte multicolore, tout est rassurant et nostalgique.

Ouvert du Lundi au Vendredi, de 8H30 à 14H30, sur place et à emporter, on y trouve également des salades composées, œufs durs au comptoir, chips et boissons artisanales, plus un choix de desserts gourmands et régressifs.

Bout de Pays est en mesure de répondre aux demandes d’entreprises pour des petits-déjeuners et déjeuners sur-mesure.

« Dans la conception de ce projet, nous avons sans cesse pensé à nos futurs clients, à ce besoin de retourner au vrai, aux choses simples et sans prétention, dans leur plus simple appareil. Ouvrir son morceau de pain pour y glisser un beau bout de fromage c’est un plaisir universel et primitif ! Nous étions, il y a encore quelques années, ces consommateurs, ces travailleurs qui, lors des pauses du midi, cherchent du bon, du réconfortant, de l’original, sans trop perdre de temps et sans trop dépenser. Nous aurions aimé trouver Bout de Pays au coin de la rue et c’est ce qui nous a décidé à nous lancer. Ensuite, bien entendu, la COVID arrive, la veille de la signature, bloque tout, nous fait tout remettre en question puis dévore la trésorerie. Mais on y croit. Alors on continue, et Bout de Pays ouvre enfin ! » Déclarent Mathilde et Arnaud, les fondateurs de Bout de Pays.

Avec ce concept, l'ambition affichée est de pouvoir enfin déguster un véritable casse-croûte comme on le souhaite, quand on le souhaite et où on le souhaite. Aussi bien au bureau qu’au parc.