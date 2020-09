Occitanie - Mardi 8 septembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

De multiples indicateurs contribuent au suivi de la situation sanitaire et éclairent les décisions des pouvoirs publics au plus près des réalités de nos territoires. C’est un faisceau d’indicateurs qui détermine le classement des zones où le virus circule plus activement

Le suivi des dépistages L’analyse des résultats des tests virologiques réalisés par les laboratoires de biologie mobilisés dans chaque région permet aux équipes de Santé publique France de calculer 3 indicateurs épidémiologiques :

Le taux de positivité : nombre de personnes testées positives rapporté au total de tests réalisés.

Le taux de dépistage : nombre de tests réalisés rapporté au nombre d'habitants.

Le taux d’incidence de la maladie : nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants. Une zone à circulation active du virus se caractérise par un taux d’incidence supérieur à 50 pour 100 000 habitants et une dynamique épidémique défavorable (augmentation rapide du taux d’incidence).

Des indicateurs territoriaux Le profil épidémiologique de chaque département prend en compte d’autres indicateurs locaux comme l’activité hospitalière et d’éventuelles tensions dans ces services, ou l’évolution du nombre des clusters par exemple

L’évaluation de l’ensemble de ces indicateurs sanitaires permet de classer chaque département en vulnérabilité limitée, modérée ou élevée face au virus. A ce jour, en Occitanie, ces indicateurs appellent à la vigilance partout : la circulation du virus s’accélère et les messages de prévention sont d’actualité pour tous, en priorité pour protéger ceux dont la santé est plus fragile.

Au 08/09/2020 : 201 hospitalisations en cours (+27) dont 39 en réanimation (+7)

Les chiffres dans l'Hérault : l'évolution

4 août : hospitalisations en cours 4 / dont en réanimation 0

7 août : hospitalisations en cours 3 / dont en réanimation 0

11 août : hospitalisations en cours 10 / dont en réanimation 1

14 août : hospitalisations en cours 9 / dont en réanimation 1

18 août : hospitalisations en cours 11 / dont en réanimation 0

21 août : hospitalisations en cours 22 / dont en réanimation 5

25 août : hospitalisations en cours 19 / dont en réanimation 4

28 août : hospitalisations en cours 35 / dont en réanimation 7

1 septembre : hospitalisations en cours 46 / dont en réanimation 9

4 septembre : hospitalisations en cours 52 / dont en réanimation 11

8 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 17

Prochain bulletin d'information coronavirus en Occitanie : vendredi 11 septembre.