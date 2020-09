Nîmes - Millésime 2020 : une météo idéale dans les Costières de Nîmes

Les vendanges battent leur plein dans le vignoble des Costières de Nîmes, pointe méridionale de la Vallée du Rhône. La récolte des raisins pour les vins blancs et rosés est quasiment finie tandis qu’on entre dans une deuxième phase pour les rouges suite à la pluie du 27 août. Tant sur la qualité que sur les quantités annoncées, la satisfaction des vignerons est totale.

Une très belle qualité de raisin

« Cette année, la météo est avec nous, ce qui permet aux vignerons de ne pas subir la vendange », se réjouit notamment Bruno Manzone, président du Syndicat des Vignerons des Costières de Nîmes. Premier allié : le mistral, dont la vigueur a permis de préserver les raisins et d’assurer un état sanitaire parfait. Deuxième allié : des températures relativement fraîches en ce début de mois de septembre qui favorisent des maturités phénoliques lentes permettant de belles concentrations aromatiques. « Les conditions sont ainsi idéales pour laisser les raisins mûrir tranquillement. La vigne n’est pas stressée et la qualité est très prometteuse. »

AOC Costières de Nîmes : l’une des appellations de la Vallée du Rhône

Reconnue en appellation depuis 1986, l’AOC Costières de Nîmes appartient à la grande famille des vins de la Vallée du Rhône, dont elle constitue la pointe méridionale : son vignoble court entre Nîmes et Camargue sur 4 500 ha de vignes, dont 25 % en bio. Elle regroupe 73 domaines, 11 caves coopératives et 1 négociant-vinificateur qui produisent de l’ordre de 20 millions de bouteilles par an en rouge (50 %), rosé (43 %) et blanc (7 %).

www.costieres-nimes.org