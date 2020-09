Albi - Journées Européennes du Patrimoine 37ème édition

Journées Européennes du Patrimoine 37ème édition

18/19/20 septembre 2020

Les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu les 18, 19 et 20 septembre. Célébrées dans une cinquantaine de pays européens, les Journées du Patrimoine sont placées cette année sous le thème de « Patrimoine et éducation,

apprendre pour la vie».

Plus de 30 manifestations sont organisées à Albi durant ce week-end où les Albigeois et les visiteurs sont invités à découvrir le patrimoine albigeois dans le respect des règles sanitaires en vigueur avec notamment le port du masque obligatoire notamment

dans les rues piétonnes ainsi que dans les lieux publics clos.

vendredi 18 septembre

CAUE du TARN

Journée nationale : « Les Enfants du Patrimoine « : le CAUE et ses partenaires invitent les élèves et leurs enseignants à participer à la 3ème édition nationale des « Enfants du Patrimoine » .

programme complet : www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Histoire(s) du Castelviel accessibilité partielle pour personnes à mobilité réduite

Conférence de Richard Corbel sur l'histoire de la place Saint-Loup

Organisée par l'association des habitants de la Butte du Castelviel

vendredi 18h,

gratuit

limité à 50 personnes

place Saint-Loup

vendredi 18 septembre samedi 19 septembre

Médiathèque Pierre-Amalric accès personnes à mobilité réduite, activité enfant/famille

- « Journée (surprenante) du patrimoine » à la découverte des fonds des collections insolites .

- visite libre : vendredi et samedi 10h/18h (groupe de 20 personnes maximum)

- visites guidées samedi: 10h30 , 11h30, 14h , 15h , 16h , 17h sur réservation 05 63 76 06 10 (groupes de 12 personnes maximum)

Organisé par la Ville d'Albi et le réseau des médiathèques de l'Albigeois/Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

masque obligatoire

gratuit

30 avenue De Gaulle

vendredi 18 septembre samedi 19 septembre dimanche 20 septembre

Maison du Vieil Alby non accessible pour les personnes à mobilité réduite

Exposition « Le pastel au pays de Cocagne »

groupe de 10 personnes maximum masque obligatoire

Organisé par l'association Albi Patrimoine

masque obligatoire 10 personnes à la fois

vendredi 14h/18h

samedi 10h/12h et 14h/18h

dimanche 10h/12h et 14h/18h

1 rue de la Croix Blanche Maison du Vieil Alby

samedi 19 septembre

Compagnons du Devoir et du Tour de France ouverture exceptionnelle accessibilité partielle pour personnes à mobilité réduite

visite libre de la maison des Compagnons du devoir d'Albi, des ateliers et du centre de formation

Organisé par l'association ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour de France

samedi 8h/12h 13h/17h30

gratuit

masque obligatoire

2, rue Maréchal Lyautey

Cloître Saint-Salvi monument historique

Valorisation des métiers du patrimoine avec un chantier d'effacement de tags : démonstration d'effacement de graffitis sur des éléments classés au titre des monuments historiques par une entreprise de conservation/restauration d’objets d'art .

Organisé par la Ville d'Albi

samedi 10h/12h 14h/16h

Cloître Saint-Salvi : entrée par la collégiale sortie par le cloître

Temple d'Albi ouverture exceptionnelle monument historique accessibilité partielle pour personnes à mobilité réduite

visites libres et guidées du temple

Organisé par l'église protestante unie de l'Albigeois

samedi 9h30/12h30 14h/17h

gratuit

20 rue Fonvieille

Lycée Lapérouse ouverture exceptionnelle accessibilité partielle pour personnes à mobilité réduite

visite guidée de la chapelle du XVIIe siècle et présentation de l'histoire du lycée et de ses élèves célèbres

Organisé par le lycée Lapérouse et l'association des anciens élèves.

samedi : 10h sur inscription dans la limite de 40 personnes 05 63 48 19 00

gratuit

2 lices Georges Pompidou

Atelier de taille de pierre et maçonnerie traditionnelle Chevrin-Geli SAS

Atelier de taille à destination des enfants (présentation des outils traditionnels et des procédés de taille)

Organisé par l'entreprise Chevrin-Gelli

samedi 10h/12h 13h/16h

gratuit

place Sainte-Cécile

École Européenne de l'Art et des Matières ouverture exceptionnelle accessibilité partielle pour personnes à mobilité réduite

A la découverte du « dédale des savoirs-faire ancestraux» grâce à des ateliers participatifs, des expositions et des démonstrations : céramiques, mosaïque, ferronnerie d'art, Raku , moulage, dorure, cuisson de gypse à l'ancienne, sculpture sur mur en pisé , atelier staff XIXe, décor peint...

Organisé par l'EEAM

samedi 9h/18h

gratuit

30 Côte de l'Abattoir

Ornithologie accessibilité pour les personnes à mobilité réduite , activité enfant/famille

« A la découverte du faucon pèlerin et des oiseaux en milieu urbain » : observation à la longue vue

Organisé par la Ligue de Protection des Oiseaux du Tarn

samedi 15h/19h

gratuit

jardins du Palais de la Berbie

Centre Culturel Occitan de l'Albigeois accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite

vernissage de l'exposition « Enluminaduras » de Bernard Escourbiac

Organisé par le CCO de l'Albigeois

samedi 17h/19h

gratuit

masque obligatoire

28 rue Rochegude

MJC accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite

Visite libre du bâtiment de la MJC, maison de maître du XIXe salon typique d'époque et de sa cheminée, escalier d'honneur, stucs vénitiens, ferronneries d'époque, grand hall)

Organisé par la Maison des jeunes et de la culture

samedi visite libre 10h/17h

gratuit masque obligatoire

13 rue de la République

Hôtel Reynès ouverture exceptionnelle monument historique accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite

conférence « Le pastel dans le Tarn du Moyen Age à nos jours »

Organisé par le Département du Tarn /Tarn tourisme/ Université Champollion

samedi 14h30

places limitées

masque obligatoire

sur inscription : 05 63 77 32 10 ou 05 63 47 73 06

gratuit

14 rue Timbal

Promenades en gabarre non accessible pour les personnes à mobilité réduite

Organisé par Albi Croisières.

samedi : 11h45, 14h40, 17h15

Tarif réduit 6,50€/personne

Sur inscription 05.63.43.59.63 ou safaraid@wanadoo.fr

masque obligatoire, gel obligatoire à l'entrée, limitation du nombre de places

Embarcadère des berges du Tarn

samedi 19 septembre dimanche 20 septembre

Hôtel de Ville d'Albi ouverture exceptionnelle monument historique, accès personnes à mobilité réduite , activité enfant/famille

Samedi et dimanche :

- célébration des 10 ans de l'inscription de la Cité épiscopale au patrimoine mondial : l'Association des Biens Français au Patrimoine Mondial (ABFPM) propose une exposition « L'invention du patrimoine mondial »

Cour intérieure de l'Hôtel de ville

- visite libre du bureau du maire et du plafond peint orné de végétaux et d'animaux (XVIIe)

exposition : face à face entre un plafond peint du XVIIe siècle du bureau et des éléments d'un plafond peint médiéval albigeois exposés en vitrines.

samedi et dimanche 10h/12h 14h/18h

Dimanche :

- visite libre de la salle des États Albigeois avec son plafond peint et exposition d'illustrations d'Olivier Sampson, illustrateur et facilitateur graphique présentant les concepts clés de l'inscription de la Cité épiscopale au patrimoine mondial

- espace Enfant 6 ans et + activité enfant / famille :

. fabrique de badges : personnalisation de badge/magnet collector des journées du patrimoine ou avec le logo des 10 ans de l'inscription au Patrimoine Mondial

fonds à colorier disponible sur Albimag et sur l'application « Albi dans ma poche »

3 enfants accompagnés par atelier et désinfections du matériel utilisé

. diffusion d'un dessin animé sur les enjeux du patrimoine mondial

salle des États de l’Albigeois

dimanche : 10h/12h 14h/17h45

gratuit

Organisé par la Ville d'Albi

masque obligatoire

16 rue de l'hôtel de ville

Église de la Madeleine accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite

découverte et visite libre de l'église samedi et dimanche

Organisé par la paroisse Sainte-Madeleine

samedi et dimanche 9h/18h

gratuit

sens de circulation matérialisé au sol

rue de la Madeleine

« Histoire(s) du Castelviel » accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite

visite libre de l'exposition de rue retraçant plus de 2000 ans d'histoire du quartier du Castelviel

Organisé par l'association des habitants de la Butte du Castelviel

samedi et dimanche 10h/19h

rue du Castelviel et place Savène

Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie monument historique, accès personnes à mobilité réduite, activité enfant/famille

- visite libre du musée

- visite guidée « Les coulisses du Palais » : découverte de la chapelle Notre Dame, du pavement et de la galerie d'Amboise 11h30, 13h30, 15h, 17h

groupe de 9 personnes maximum

gratuit sur inscription 05 63 49 58 97 non accessible au PMR

-Exposition consacrée aux œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec sur le thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie » :

. Henri de Toulouse-Lautrec , en marge de toute école: présentation d’un cahier d’écolier et de livres de classe que Henri de Toulouse-Lautrec prenait plaisir à recouvrir de caricatures et divers croquis

1er étage, salle des dessins

. Henri de Toulouse-Lautrec, l’art, une passion d’enfant du dilettantisme de l’enfant naturellement doué à la période d’apprentissage,

salles de jeunesse et de formation, 1er étage, salle des dessins

. Accrochage des académies d’Henri de Toulouse-Lautrec, travail ardu et répétitif pour une maîtrise de la manière.

classique, salles de jeunesse et de formation , 1er étage, petit salon Daillon du Lude

- Jeu «apprendre pour la vie tout en s’amusant» : enquête, pour le jeune public.

Accueil du musée

Organisé par le MTL

samedi et dimanche : 10h30/18h30

gratuit

entrée libre (dans la limite des normes de sécurité)

Place Sainte-Cécile

Musée Lapérouse accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite

Visite libre du musée consacré au navigateur albigeois Jean-François Galaup de Lapérouse

Organisé par la Ville d'Albi

samedi et dimanche : 9h/18h

gratuit

41 rue Porta, square Botany Bay

Collégiale Saint-Salvi monument historique

Visite libre

Organisé par la Ville d'Albi et la paroisse Sainte-Cécile.

samedi : 10h/17h dimanche : 14h/18h

entrée libre, maximum 20 personnes,

port du masque obligatoire et respect de la distanciation de 1m

rue Mariès

Hôtel particulier 3 rue des Foissants ouverture exceptionnelle monument historique

Accès libre à la cour intérieure.

Organisé par les propriétaires

samedi et dimanche 10h/12h 14h/18h gratuit

3 rue des Foissants

Cathédrale Sainte-Cécile monument historique, accès personnes à mobilité réduite

Visite libre du Grand chœur de la Cathédrale Sainte-Cécile (salles du trésor fermées) .

Organisé par l'A.C.S.A. (l'Association Cathédrale Sainte-Cécile et Saint-Salvi).

Mise à disposition d'audio-guides 1euros.

masque obligatoire

visite limitée à 150 personnes

samedi : 10h/18h dimanche :13h/17h

entrée porte sud, sortie porte nord rue de la Maîtrise

Place Sainte-Cécile

Les Poteries d'Albi ouverture exceptionnelle accès personnes à mobilité réduite

Entreprise familiale du patrimoine vivant depuis 1891 à Albi

Visite commentée des ateliers: découverte des différentes étapes de la poterie comme le tour, l'émaillage, les fours, l'expédition...

Découverte du métier de potier

Organisé par la Poterie d'Albi.

samedi : 10h/12h et 14h/18h30

dimanche : 14h/18h30

gratuit

masque obligatoire, visite par groupe en sens unique

112 avenue Albert Thomas

La Cité épiscopale d'Albi accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite

Visites commentées par les guides de l'A.G.I.T à la découverte du centre historique d'Albi et de la Cathédrale Sainte-Cécile .

0rganisé par l'Association des Guides Interprètes du Tarn (A.G.I.T.) en partenariat avec l'office de tourisme.

samedi et dimanche 10h30, 14h30

sur réservation : www.albi-tourisme.fr

tarif : 5€ , gratuit pour les -10ans

départ devant l'office de tourisme,

informations : 05 63 36 36 00

masque obligatoire et respect des règles sanitaires

place Sainte-Cécile

Hôtel Séré de Rivières ouverture exceptionnelle accès personnes à mobilité réduite

Accès libre de la cour intérieure de cet ancien hôtel particulier.

Organisé par les propriétaires

samedi et dimanche 14h/17h gratuit

6 rue Saint-Clair

Archives départementales du Tarn accès aux personnes à mobilité réduite activité enfant/famille

- visites guidées des coulisses des archives: bâtiment et magasins d'archives, avec découverte des originaux du Moyen Âge à nos jours

- visite Libre «Art et Image»: visite virtuelle du tableau de William Laparra «Les étapes de Jacques Bonhomme». Entrez au cœur du tableau en navigant sur des tablettes et venez découvrir l'histoire et la symbolique de cette œuvre monumentale.

-Si on jouait au patrimoine: ateliers proposant des activités ludiques autour du patrimoine

Organisé par les Archives Départementales du Tarn.

-visites libres ou guidées

samedi et dimanche : 14h/18h

gratuit

1 avenue de la Verrerie

Carnaval d'Albi ouverture exceptionnelle accès personnes à mobilité réduite activité enfant/famille

Découverte des ateliers du Carnaval d'Albi: démonstration des techniques de fabrication des chars et des têtes à porter

Organisé par l'association Carnaval d'Albi.

samedi et dimanche 10h/17h

gratuit masque obligatoire

7 rue Antoine Lavoisier

Centre d'Art le L .A.I.T accessibilité personnes à mobilité réduite

- Visites commentées de l'exposition «Persona Evryware»

samedi 15h et 17h dimanche 15h

- Concert de Arlt dans la cour de l'Hôtel Rochegude : Eloïse Decazes (chant) et Sing Sing (chant-guitare) bousculent gracieusement la langue et la grammaire musicale au fil de chansons belles et étranges. Dimanche à 17h

- Visite libre Samedi et Dimanche : 14h>19h

Organisé par le Centre d'Art Le L.A.I .T

gratuit

port du masque obligatoire limité à 20 personnes

8, Rue Rochegude

Centre national de création musicale d'Albi GMEA accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite