Occitanie - Carole Delga : « Le succès populaire de nos offres estivales nous engage à aller encore plus loin »

Carole Delga : « Le succès populaire de nos offres estivales nous engage à aller encore plus loin »

Au début de l'été, face aux graves difficultés des acteurs du tourisme, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a lancé une grande campagne de billets à petits prix pour les habitants du territoire et les touristes. Fort du succès de ces opérations, Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région Occitanie, en charge des mobilités et des infrastructures de transports, et Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs, présenteront, vendredi 11 septembre prochain à 11h30, le bilan de l'offre estivale et les nouvelles propositions pour cette rentrée, notamment en faveur des entreprises.

« Dès le début de la crise sanitaire, j'ai œuvré avec tous nos partenaires pour que nous prenions toutes les mesures nécessaires à la protection des populations et des entreprises. Aujourd'hui, tous les indicateurs nous annoncent une grave crise économique et la région Occitanie, dont les fers de lance sont l'aéronautique, la viticulture et le tourisme, risque d'être durement touchée. J'actionnerai tous les leviers à notre disposition pour soutenir les entreprises et leurs emplois. A ce titre, au début de l'été, nous avons lancé l'opération « 1 million de billets à 1€ » qui a été un véritable succès populaire. Et au cours de l'été, Jean-Luc Gibelin et Philippe Bru ont construit ensemble une offre tarifaire qui puisse soutenir les entreprises pendant la crise. Nous allons les aider à passer ce cap difficile, tout en œuvrant pour le développement des modes doux de déplacement, au premier rang desquels est le train. », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.