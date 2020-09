France - Covid-19 - Une plateforme pour mobiliser des professionnels de santé en renfort

Une plateforme pour mobiliser des professionnels de santé en renfort

Pour anticiper les besoins de renforts en personnel dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales, le ministère des Solidarités et de la Santé a développé une plateforme pour mettre en relation les propositions d’appui des professionnels et les besoins de renforts formulées par les structures sanitaires et médico-sociales, dans tous les territoires.

Vous êtes médecin, infirmier(e), aide-soignant(e) ou encore éducateur spécialisé, aidemédico-psychologique ou psychologue…, les établissements d’Occitanie ont besoin de vous !

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur le site https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, de nombreux professionnels se sont portés volontaires pour venir renforcer les équipes au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux permettant ainsi le repos des personnels fortement mobilisés lors de la 1ère vague épidémique du printemps 2020. Aujourd’hui la situation épidémique nécessite encore une grande prudence et implique de se préparer à faire face à une éventuelle seconde vague.

En Occitanie, comme sur l’ensemble du territoire, les besoins de renforts sont aujourd’hui particulièrement importants, notamment dans les structures médico-sociales (établissements et services pour personnes âgées, établissements et services pour enfants et adultes en situation de handicap).

Cet appel à la mobilisation concerne autant les étudiants, professionnels actifs et retraités des secteurs de la santé et du médico-social. Les profils les plus recherchés sont des médecins, des Infirmier(e)s, aidessoignant(e)s, éducateurs spécialisés et psychologues ou aides médico-psychologiques. Les volontaires sont invités à remplir un formulaire en ligne en indiquant leur profil et leurs disponibilités.

A partir des informations collectées, les structures prendront contact avec les professionnels inscrits.

Etablissements ou professionnels de santé (en particulier infirmièr(e), aide-soignant(e), éducateur spécialisé, aide médico psychologique…) connectez-vous sur : > https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/