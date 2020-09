France - 16, 17 et 18 octobre 2020 c'est les Journées nationales de l'architecture

JNArchi 2020

Pour la cinquième année, le ministère de la Culture organise les 16, 17 et 18 octobre 2020 les Journées nationales de l’architecture. Elles ont pour objectif de familiariser le grand public aux enjeux de l’architecture et de lui fournir des clés de compréhension de cette architecture qui façonne les territoires.

Ces journées seront l’occasion pour les acteurs de la diffusion de l’architecture de présenter des manifestations annulées au printemps en raison de la crise sanitaire.

Les Journées nationales de l’architecture, grâce à une programmation foisonnante – balades urbaines, débats, projections de films, expositions, visites de chantier, ateliers jeunes public, portes ouvertes... – entendent être un moment essentiel de démocratisation où chacun s'approprie l’espace de son quotidien et trouve l’occasion de rencontrer les acteurs professionnels de cette discipline. En 2019, 1 260 événements avaient ainsi été organisés sur l’ensemble du territoire.

L’architecture, un art du quotidien

En cette période où nous nous interrogeons sur le monde de demain, l’architecture occupe une place essentielle dans la construction de notre futur.

Ainsi, pour cette édition 2020, les Journées nationales de l’architecture mettront à l’honneur cette architecture du quotidien, dans et autour de laquelle nous évoluons chaque jour et qui aménage nos horizons.

Les équipements publics, logements collectifs, maisons individuelles, opérations de réhabilitation ou d'extension, locaux industriels et commerciaux ou encore aménagements urbains et paysagers : c’est cette architecture du quotidien qui illustre les 18 affiches régionales de l’événement. Autant de lieux que les curieux et promeneurs sont invités à découvrir.

Les réseaux de l’architecture mobilisés

Durant trois jours, les Journées nationales de l’architecture, coordonnées en régions par les directions régionales des affaires culturelles, fédèrent de nombreux acteurs de terrain, publics et privés, engagés dans la culture et la politique de la ville autour des enjeux de l’architecture contemporaine.

Il s’agit aussi, pendant ces Journées nationales de l’architecture de faire découvrir ces réseaux qui permettent à l’architecture de rayonner, en organisant la rencontre avec l’architecture et surtout ses métiers.

Ces rendez-vous seront notamment possibles grâce à la poursuite du partenariat avec le Conseil national de l’ordre des architectes qui incite les architectes à participer sous différentes formes, et notamment à inviter le public dans leurs agences.

Levez les yeux !, une journée dédiée aux scolaires

Fruit de la collaboration entre le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, l’opération « Levez les yeux ! », initiée en 2019, s’adresse au jeune public pour favoriser l’accès à une éducation artistique et culturelle de qualité et permet aux plus jeunes de prendre conscience du cadre de vie qui les entoure. Organisée le vendredi 16 octobre 2020, cette journée sera l’occasion pour les scolaires, de la maternelle à la terminale, de sortir des classes pour apprendre à lire l’architecture, à décrypter le paysage, à déchiffrer la ville et la campagne.

Le programme des Journées nationales de l’architecture 2020 est accessible en ligne et mis à jour régulièrement sur : www.journeesarchitecture.fr