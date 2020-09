Montpellier - World CleanUp Day 2020 : la JCE de Montpellier et les réseaux économiques mobilisés

Les membres de la Jeune Chambre Économique de Montpellier participeront, le 19 septembre 2020, à l’opération citoyenne internationale World CleanUp Day, dans le quartier de la Mosson, avec le soutien des autres clubs économiques de la métropole et de l’association du boulodrome Roger Reyne. Les participants (volontaires associatifs, habitants, écoliers…) ont rendez-vous de 10h à 13h pour nettoyer le quartier en petits groupes, dans le respect des règles sanitaires. Chacun devra se munir d’un masque et de gants et porter des chaussures fermées.

« Nettoyer la planète, ce n’est pas seulement se soucier des sites naturels pollués par nos déchets, c’est aussi se préoccuper du quotidien en ville et sensibiliser les plus jeunes à la qualité de vie dans les quartiers » déclare Amandine Verdier, coordinatrice JCE de l’opération Word CleanUp Day. La Jeune Chambre Économique a donc tenu à inviter les associations locales et les écoles du quartier de La Mosson à se joindre au projet. « Quelques heures peuvent suffire pour créer les conditions d’une prise de conscience globale pour la préservation de notre environnement, pour ne plus jeter nos déchets dans la nature ou dans les rues… »

Journée mondiale du nettoyage de notre planète

Sensibilisés aux problématiques environnementales, les leaders citoyens de la JCE de Montpellier agissent pour créer des changements positifs sur leur territoire. L’opération de nettoyage à La Mosson s’inscrit dans le World CleanUp Day, la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle du monde (180 pays engagés). En France des milliers de points de collectes vont être mis en place le 19 septembre pour débarrasser la Terre des décharges sauvages, des détritus et autres plastiques qui polluent l’environnement.

Infos pratiques 19 septembre

• Nettoyage de 10h à 13h à La Mosson.

• Deux points de départs : parking de l’arrêt de tram Mosson et boulodrome Roger Reyne.

• Participation libre, sous réserve de venir avec masque, gants et chaussures fermées.

• Sacs poubelles fournis.

Crédit Photo : Julien-Humski.