Limoux - L'agriculture paysanne en Fête le 12 septembre

L'AGRICULTURE PAYSANNE EN FÊTE À LIMOUX (11) LE 12 SEPTEMBRE

La Confédération paysanne de l'Aude organise la fête de l'agriculture paysanne samedi 12 septembre à Limoux. Alors qu'elle se déroule habituellement sur une ferme audoise, cette cinquième édition est programmée dans les tous nouveaux locaux de la SCIC Maison paysanne, dans laquelle la Conf' a établi son siège auprès de l'ADEAR, Nature et Progès, Accueil paysan, l'AFOCG, Solidarité paysans, Terre de liens et Graines de paysans ... Ce regroupement de structures oeuvrant pour le maintien et le développement de l'agriculture paysanne dans l'Aude au sein d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif est suffisament exceptionnel pour que cette journée s'installe dans et autour de la Maison paysanne et commence par son inauguration.



La fête s'étend également sur le camping municipal voisin sur lequel s'installera le marché accueillant des producteurs audois, des artisans et associations.



Parmi les moments forts de cette édition, on retiendra la diffusion du film "Au nom de la terre" avec Guillaume Canet qui a déjà dépassé le million d'entrées et sera suivi d'une discussion avec l'association Solidarité paysans.

La Confédération paysanne est également fière d'accueillir Silvia Perez Vitoria. Économiste, sociologue et documentariste, Elle a écrit entre autres "Manifeste pour un XXI ème siècle paysan", et "La riposte des paysans". Alors que durant le confinement, la présidente de la FNSEA comme le Président de la République semblaient découvrir les méfaits de ce qu'ils prônet habituellement, à savoir une économie libérale mondialisée, dérégulée, sans protection pour les travailleurs ; les "croyants" du libre échange en appelaient soudain à la souveraineté alimentaire. Afin de ne pas laisser ce concept , développé par des organisations paysannes (Via campesina), être vidé de son sens par celles et ceux qui dénient aux populations locales leur droit à définir leurs politiques agricoles et alimentaires, Silvia Perez Vitoria viendra remettre les points sur les "i" et développera son point de vue sur les atouts de la paysannerie.



Tables rondes et conférences, dégustation de vins naturels, spectacles, animations et jeux, ateliers, repas paysan, permettront au public de piocher selon son envie et son désir, dans la réflexion et le débat, le plaisir de la bouche, des achats locaux et responsables, des activités ludiques avant une soirée musicale avec 3 concerts gratuits en plein air : PIPIT FARLOUZE (duo féminin et toulousain), SUPER KLAXON BRASS BAND, KAWA.



Plus de détails sur la programmation sur https://fetedelap11.frama.site/



La Confédération paysanne a le plaisir de vous inviter à l'inauguration de la Maison paysanne de l'Aude à 10h, en présence de M. Eric Andrieu, député européen.