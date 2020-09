Gignac - Carole Delga a inauguré le nouveau lycée Simone Veil

Carole Delga : « Le lycée Simone Veil est un symbole pour notre territoire et un équipement d'excellence et de proximité pour nos jeunes »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, inaugurait cet après-midi le nouveau lycée Simone Veil à Gignac. Malgré les contraintes liées au Covid-19 qui ont pesé sur le chantier, la Région a tenu son engagement en ouvrant cet établissement neuf aux 265 élèves de seconde qui ont pu y faire leur rentrée.

Construit par la Région Occitanie, pour un investissement de 45 M€, ce lycée à énergie positive et 100 % autonome, pourra à terme accueillir 1 200 élèves, dont 80 internes, dans des filières générales, technologiques et professionnelles.

« L'ouverture du lycée Simone Veil est un grand jour pour tous les habitants de notre territoire. Les lycéens qui y ont déjà fait leur rentée ont maintenant accès à un établissement d'excellence et proche de chez eux. Pour eux et leur famille, ce nouveau lycée est gage d'un gain de qualité de vie et de pouvoir d'achat, grâce notamment à la réduction des temps de transport quotidiens qu'enduraient jusqu'à présent de nombreux jeunes. Je tiens à saluer et remercier vivement toutes les équipes et ouvriers engagés sur le chantier, dont la mobilisation a permis d'achever les travaux dans les temps malgré les difficultés liées au confinement et aux mesures imposées par la crise sanitaire », a déclaré à cette occasion Carole Delga.

« Bien desservi et connecté à l'activité économique locale, cet établissement moderne et de proximité propose une offre de formation avec des filières d'enseignement général, technologique et professionnel, qui permet de répondre aux besoins en compétences de nos entreprises et de former nos jeunes à des métiers qui recrutent près de chez eux. Avec un nouveau lycée ici, à Gignac, la Région agit concrètement en faveur du développement du territoire et garantit aux jeunes des conditions d'études optimales. Pour cette rentrée si particulière, nous sommes plus que jamais à leurs côtés pour garantir une reprise sereine, que ce soit avec la distribution de masques gratuits pour tous les lycéens et apprentis, avec loRdi gratuit pour tous les élèves de 2nde des lycées publics ou encore avec la Carte Jeune qui permet à chaque famille de faire 400€ d'économie par an », a également indiqué la présidente de Région.

« Nous avons choisi de nommer ce lycée du nom de Simone Veil, cette femme exemplaire qui demeure à mes yeux un modèle de courage et de détermination, qui je l'espère, inspirera nos jeunes lycéens », a enfin ajouté Carole Delga.

Crédit photo : Antoine Darnaud - Région Occitanie