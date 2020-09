Hérault - Bientôt la fibre chez chaque Héraultais

Les usages facilités par la fibre.

L’accès au très haut débit est devenu une nécessité, tant les usages numériques s’installent dans le quotidien familial, les établissements de santé et dans la sphère professionnelle. Permettre à chaque Héraultais d’en bénéficier était une question d’équité. Dans le Département, le plan « La Fibre pour 100% des Héraultais » peut être comparé à ce que furent, en leur temps, les déploiements de l’électricité et du téléphone.

Sur une infrastructure en fibre optique, le signal et les données sont transportés sous forme de lumière dans un fil de verre flexible. C’est aujourd’hui la technologie la plus performante, pérenne et évolutive, pour accéder et naviguer sur le réseau internet. Elle permet de profiter d’une connexion ultra-rapide, de télécharger et d’envoyer des fichiers en un rien de temps. Elle remporte, de ce fait, un succès grandissant auprès des particuliers et des entreprises.

Le Très haut débit, c’est quoi

Relèvent du Très haut débit toutes connexions câble cuivre ou fibre optique qui donnent accès à des débits allant de 30 Mbits/s à 1 Gbits/s (1000 Mbits/s) voire plus.

Exemple : 200 photos sont téléchargées en 4 minutes avec les anciens réseaux, 8 secondes avec la fibre optique, et il est possible de connecter un téléphone, une télévision, une tablette et un ordinateur dans un même foyer et en même temps.

La fibre optique garantit une grande stabilité, quel que soit la situation géographique de l’utilisateur. Par exemple, dans l’Education nationale et l’université, l’émergence des cours et le streaming vidéo, mais aussi les cours multi-sites et l’enseignement à distance sont facilités par la fibre. Cela participe à l’égalité des chances. Tous les usages numériques actuels et futurs sont accessibles. Toutes les activités de services seront bientôt accessibles en ligne. La fibre donne la possibilité à tous les Héraultais de pouvoir y accéder.