Montauban - Des réponses pour les associations montalbanaises

Devant les difficultés rencontrées par de nombreuses associations montalbanaises bénéficiaires de nos salles des fêtes municipales, Madame le maire avait écrit à Monsieur le Préfet afin qu’une solution soit trouvée dans les meilleurs délais pour la ville de Montauban.

La réponse obtenue de l’Etat va dans le bon sens.

En effet, Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pouvez désormais accéder aux salles des fêtes



En effet, depuis la mise à jour le 28 août 2020 et communiqué aux communes le 31 août 2020 du décret 2020-860 du 10 juillet 2020 qui prescrit les dispositions générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID19, la Préfecture du Tarn et Garonne nous permet de ré-ouvrir les établissements de type L à condition que les règles ci-dessous soient respectées :



> Si activité non sportive

Port du masque obligatoire,

Les personnes accueillies ont une place assise

L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit (buvettes), sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes.



> Dans le cadre d’activités physiques et sportives

Les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’espace de pratique, uniquement en situation de pratique sportive.

Un affichage à l’entrée de chaque site sera fait pour rappel.

Vous pouvez trouver le décret (précisément l’article 45 qui concerne les équipements cités en objet) en cliquant ici