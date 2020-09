Toulouse - Le Tour de France passe aujourd'hui en Haute-Garonne.

Le Tour de France passe aujourd'hui 5 septembre 2020 en Haute-Garonne.

Rencontre avec Laurent Girard, responsable de Media-Pitchounes Asso, association toulousaine basée dans le quartier de Bagatelle passionnée par le Tour ici

Depuis ce matin 8h, mise en place de près de 700 gendarmes d’active et de réserve pour assurer la sécurité le long du parcours de l’étape entre Cazères (31) et Loudenvielle (65).

Ne courrez pas à côté des cyclistes. Attachez vos animaux. Ne traversez pas la route après le passage des véhicules de sécurité.

Et faites comme nous... portez un masque pour vous protéger et protéger les autres