Toulouse - 5 concerts empreints d'originalité et de transversalité

Depuis 2017, l’association a permis en plus des mélomanes, à de nombreux amateurs de guitare et néophytes, de vivre des rencontres musicales inédites. En 2020-2021, et plus que jamais dans ce contexte particulier, nous souhaitons renouveler ces expériences fédératrices aux côtés des Toulousains.

Cette année sera rythmée par 5 concerts empreints d’originalité et de transversalité.

Pour cette saison, nous nous sommes inspirés de différents univers, de rencontres faites au cours des différents voyages et cela a permis de créer un subtil mélange de solistes internationaux aujourd’hui incontournables comme Judicaël Perroy ou Zoran Dukic, de la musique de chambre avec le Quatuor Eclisses, des projets originaux avec Thomas Csaba jonglant entre le dessin et la guitare, ainsi que la jeunesse à l’honneur cette année avec Carlotta Dalia.

Nous souhaitons à travers ces concerts, proposer une nouvelle définition de la guitare, à travers des répertoires variés.

Les concerts se tiendront dans des lieux toulousains prestigieux et à l’acoustique raffinée : Chapelle des Carmélites, Salle du Sénéchal, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines.

Nous souhaitons que tous les ingrédients soient réunis pour proposer une douce et surprenante évasion à chaque spectateur. Un nouveau monde se construit sous nos yeux et nous souhaitons y faire entrer une mélodie encore peu connue, celle de la guitare classique.

