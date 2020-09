Occitanie - 3ème édition de la journée régionale des portes ouvertes des ateliers d'artistes

Afin de soutenir les artistes, la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée maintient l'organisation de la 3ème édition de la journée régionale des portes ouvertes des ateliers d'artistes. Elle se déroulera le dimanche 11 octobre, dans les 13 départements du territoire.

La journée régionale des portes ouvertes des ateliers d'artistes permet de tisser un lien privilégié avec le public et de sensibiliser au métier d'artiste-auteur. L'action est présente sur l'ensemble du territoire et à ce jour 208 artistes, peintres et plasticien.nes, accueilleront les visiteurs dans leurs ateliers, collectifs ou privés, résidences d'artistes. Le dimanche 11 octobre, ils proposeront des visites des ateliers, et pour certains, des performances qui sont des actions artistiques réalisées en direct par l'artiste devant le public.

« Dans le contexte sans précédent que la filière culturelle connaît aujourd'hui, il m'a paru important de maintenir l'organisation de cette journée afin d'apporter tout mon soutien aux artistes régionaux. Ce sera l'occasion de promouvoir les talents de nos territoires, auprès du public et des galeristes ou professionnels susceptibles de leur proposer des expositions. C'est enfin une possibilité pour chacun de découvrir le métier d'artiste-auteur parfois méconnu du public. Il est essentiel de faire connaître le chemin que les artistes-auteurs empruntent pour faire naître leurs œuvres. La nécessaire solitude de ce parcours empêche parfois la connaissance de leur travail par le public. Cette journée régionale offre de les mettre en lumière. Nous espérons que ces rencontres inciteront les amateurs et les collectionneurs à soutenir les artistes de notre région en acquérant des œuvres. » a déclaré Carole Delga.

Inscriptions des artistes

Pour participer aux portes ouvertes, les artistes peuvent s'inscrire jusqu'au 12 septembre :

Si l'artiste a déjà participé à l'édition 2019, il suffit de s'inscrire en utilisant le compte personnel sur https://www.laregion.fr/Votre-compte-personnel

Si l'artiste souhaite participer pour la première fois, il suffit de s'inscrire sur https://www.laregion.fr/JPOAA-creer-mon-compte

Chaque artiste professionnel bénéficiera d'une page sur le site internet de la Région Occitanie, relatant son parcours et ses œuvres.