Europe - COVID-19: harmoniser les procédures et la fréquence des tests dans l'UE

Augmentation du nombre de cas de COVID-19 au niveau européen au cours des cinq dernières semaines, soit 46 infections pour 100 000 habitants par semaine

Nécessité d'harmoniser les procédures de test, la fréquence des tests variant de 173 à 6 000 pour 100 000 par semaine dans les divers États membres de l'UE

Accroître le rôle de l’ECDC, notamment en lui permettant d'émettre des recommandations

L’UE a besoin d’une approche commune pour endiguer le COVID-19 et éviter que les États membres ne désignent d’autres pays de l’UE comme zones rouges, ont affirmé les députés.

Mercredi, les députés de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ont tenu un débat avec la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), Andrea Ammon, après qu'elle a fait le point sur la situation de la pandémie de COVID-19 dans l'UE et les travaux de l’ECDC pour y faire face.

Andrea Ammon a présenté les données les plus récentes liées au COVID-19 dans l’UE, notamment les points suivants:

Taux de notification au niveau de l’UE en hausse au cours des cinq dernières semaines pour atteindre actuellement 46 infections de COVID-19 pour 100 000 habitants par semaine;

Situation épidémiologique différente dans l’UE allant de 2 à 176 cas pour 100 000 habitants;

Tests de COVID-19 allant de 173 à 6 000 pour 100 000 habitants par semaine, ce qui a des répercussions directes sur le taux de notification;

Secondes infections de COVID-19 très rares et avec des symptômes plus légers;

Protocole sur la grippe hivernale et saisonnière établi par l'ECDC avec les États membres pour le 1er octobre, comprenant une vaccination accrue contre la grippe pour les groupes vulnérables.

De nombreux députés ont souligné la nécessité de parvenir à une approche commune afin de limiter la propagation du COVID-19 et de remplacer la tendance actuelle de nombreux États membres visant à désigner d’autres pays de l’UE comme zones rouges et à fermer les frontières.

Les tests de COVID-19 doivent être harmonisés au niveau de l’UE

Par ailleurs, les députés déplorent le fait qu’il n’y ait toujours pas de modalités communes pour comptabiliser les cas de COVID-19 ou pour les tests, étant donné que chaque pays suit les recommandations de ses propres agences scientifiques, sans coordination.

Cette idée a été partagée par le Dr. Ammon, qui a déclaré que l'harmonisation des procédures et de la fréquence des tests était essentielle pour obtenir des données plus complètes et plus comparables sur les niveaux d'infection en Europe. De plus, elle a salué les discussions visant à élargir le mandat de l’ECDC afin qu'il puisse également émettre des recommandations, ce qui est actuellement du ressort des États membres uniquement, ainsi qu'à accroître ses ressources. La question de la désinformation sur les vaccinations contre le COVID-19 et de la résistance au vaccin, notamment chez certains jeunes, a été soulevée et le Dr. Ammon a déclaré que l’ECDC faisait tout ce qui était en son pouvoir pour inspirer la confiance.

Le président de la commission parlementaire, Pascal Canfin (Renew Europe, FR), a précisé qu’un débat sur les vaccins contre le COVID-19 était prévu avec la Commission européenne le 7 septembre et une audition publique le 22 septembre.

Contexte

L’ECDC est l'agence européenne qui surveille l'épidémie de COVID-19 et publie régulièrement des mises à jour épidémiologiques et des évaluations des risques. L'évaluation des risques de l'ECDC sur le COVID-19, publiée le 10 août 2020, montre qu'une augmentation récente des cas de COVID-19 a été signalée dans de nombreux pays de l'UE/EEE suite à l'assouplissement de certaines règles permettant un retour à une vie plus normale alors que le virus est toujours en circulation.