Cahors - L'espace aqualudique Divonéo ouvre pour la saison 2020-2021 le samedi 5 septembre

OUVERTURE DE DIVONÉO SAMEDI 5 SEPTEMBRE

L’espace aqualudique Divonéo ouvre pour la saison 2020-2021 le samedi 5 septembre aux horaires habituels.

L’ensemble des cours enfant et/ou adulte démarre à partir du lundi 7 septembre, à savoir : natation, aquagym, aquatonic, aquabike circuit training, et nouveauté cette année, des cours d’aquaphobie. Il reste des places pour celles et ceux qui souhaiteraient entreprendre une de ces activités. En raison du contexte sanitaire lié à la crise de la COVID-19, et sur les préconisations de la Haute autorité de santé, des mesures d’hygiène et d’accueil du public sont mises en application dès le 5 septembre.

Conditions d’accueil et mesures d’hygiène : L’espace piscine composé d’un grand bassin, d’un bassin intermédiaire et de l’espace aqualudique pourra accueillir 200 personnes maximum (au lieu de 400 habituellement). L’espace balnéo sera limité à 15 personnes (4 dans le hammam, 3 dans le sauna et 8 dans le bassin détente).

Afin de permettre un accès à tous au sauna et hammam, un roulement sera mis en place, limitant leur accès à 20 minutes par personne. Mesures d’hygiène : Déjà mises en application à l’Archipel cet été, les mesures d’hygiène restent d’actualité : douche savonnée obligatoire avant l’accès aux bassins, sens de circulation unique pour l’accès aux cabines, utilisation d’une douche sur 2. À noter que le matériel personnel (planches, palmes…) est de nouveau autorisé.

Informations au public : 05 65 24 09 46