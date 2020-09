Montpellier - Le plus grand marché de produits sous signe de qualité ! du 4 au 6 septembre prochain !

« Sud France Fête la Qualité » 4 – 5 – 6 Septembre 2020 – Château d’O – Pinède Sud – MONTPELLIER

Le plus grand marché de produits sous signe de qualité !!!



3 jours pour découvrir et savourer un large éventail de produits Bio, Label Rouge, AOP et IGP de notre belle région : vins, fromages, viandes, oignons doux, olives, miels, châtaignes, foie gras... ainsi que les produits gourmands Bienvenue à la Ferme 100% fermier.

AU PROGRAMME

Marché de producteurs / Assiettes gourmandes

Animations / Dégustations en continue

Ateliers ludiques : jardinage, ateliers, culinaires et sensoriels, balade à dos d’âne, jeux en bois, vélo mixeur, maquillage…

Espace Restauration avec Bar à Vins / Bar à Huîtres

Ferme pédagogique

Jeux concours (nombreux lots à gagner)

AMBIANCE CHAMPÊTRE ET FESTIVE GARANTIE !!!

EN BONUS

Vendredi 4/09 : Soirée festive avec la Peña l’Encantada à 18h

Samedi 5/09 : Concert des « Frères Jacquard » à 19h

Dimanche 6/09 : Déambulation musicale avec les Mandadors, magnifiques échassiers entre 11h et 18h



Le rendez-vous gourmand à ne pas manquer !!! Entrée Libre