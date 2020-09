France - Mardi 1 septembre : Les chiffres Covid-19 en France

Les chiffres Covid-19 en France au 1er septembre par le Ministère des Solidarités et de la Santé :

Données mondiales :

Nombre de cas : plus de 25,5 millions de cas, 851 572 décès

Données nationales :

Nombre de clusters : 1 500, en incluant ceux en EHPAD depuis le 9 mai ; 59 nouveaux depuis le 31 août 2020, mais 906 clôturés

Nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) ces dernières 24 h : 4 982 cas

Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 976 812 (plus de 7,5 millions réalisés depuis le début de l’épidémie)

Taux de positivité (%) des tests pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 4,3 % entre le 23 et le 29 août

Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 554, soit 6,5 % de l’activité totale en hausse

Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 (réseau OSCOUR®) : 431, soit 1% de l’activité totale

Personnes hospitalisées pour une infection COVID-19 : 4 604, dont 300 au cours des dernières 24 h

Personnes hospitalisées en réanimation : 424, dont 54 au cours des dernières 24 h

Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur regroupent 68 % des malades en réanimation.

En Outre-Mer : 201 hospitalisations, dont 40 en réanimation

Décès liés à la COVID-19 : 30 661 personnes sont décédées en France, dont 20 147 au sein des établissements hospitaliers et 10 514* en établissements sociaux et médico-sociaux. *données du 31 août

Nombre de personnes hospitalisées depuis le début de l’épidémie : 111 828 /86 712 sont rentrées à domicile

Les jeunes enfants (< 10 ans) transmettent probablement peu le SARS-CoV2 et s’infectent moins que les adultes. Ils présentent souvent des formes asymptomatiques et ont rarement des complications. La rentrée scolaire est donc possible en respectant strictement les mesures barrières :