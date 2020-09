France - Départementales/Régionales : La France insoumise propose un cadre national 

Départementales/Régionales : La France insoumise propose un cadre national

La France Insoumise poursuit sa préparation pour les élections départementales et régionales de mars 2021.

Nous publions ce jour un texte ouvert à la contribution des insoumis jusqu’au 10 septembre.

Le rendez-vous électoral de mars 2021 est l’occasion de proposer la mise en place d’un bouclier social et sanitaire par les régions et les départements, d’engager la bifurcation écologique et de revitaliser la démocratie au sein des collectivités territoriales.

Afin d’éviter la dispersion et la géométrie variable région par région, nous voulons avancer avec la mise en place d’un cadre national permettant d’aboutir à la composition de listes représentatives de la diversité de celles et ceux qui portent un programme de rupture sociale, écologique et démocratique dans les départements et régions du pays.

Calendrier prévisionnel de la campagne :